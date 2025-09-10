Arjantin varlıkları Milei şokuyla çakıldı!

Buenos Aires Seçim Yenilgisi Sonrası Peso ve Tahvillerde Sert Düşüş

Arjantin piyasaları, Devlet Başkanı Javier Milei'nin Buenos Aires eyaletindeki seçimlerde yaşadığı hezimetle sarsıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Arjantin'in dolar cinsi tahvilleri ve ulusal para birimi peso, Pazartesi günü sert bir düşüş yaşadı. Bu durum, ülkenin ekonomik istikrarı konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

Piyasalardaki ilk tepki, devlet tahvillerinde görüldü. Gelişen piyasalar arasında en büyük değer kaybını yaşayan Arjantin tahvilleri, yatırımcıları tedirgin etti. Özellikle 2035 vadeli, en likit tahvillerden bazıları, dolar başına 6 sentten fazla düşüşle 55,37 sente geriledi. Bu düşüş, tahvil getirilerinin de %12,8'e yükselmesine neden oldu.

Paralel olarak, Arjantin pesosu da dolar karşısında önemli bir değer kaybı yaşadı. Peso, %7 oranında değer kaybederek dolar karşısında 1450 seviyesine indi. Bu durum, ithalat maliyetlerini artırırken, enflasyonist baskıları da körükleyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) partisi, Buenos Aires eyaletindeki seçimlerde beklentilerin oldukça altında bir performans sergiledi. Bu sonuç, Milei'nin ekonomi politikalarına yönelik halk desteğinin azaldığına dair bir işaret olarak yorumlanıyor. Milei, göreve geldiğinden beri kemer sıkma politikaları uyguluyor ve kamu harcamalarını kısmaya çalışıyor. Ancak, bu politikalar halkın büyük bir kesiminin tepkisini çekiyor. Seçim sonuçları, Milei'nin bu politikaları uygulama konusunda daha fazla zorlanabileceğini gösteriyor.

Buenos Aires seçimlerindeki yenilgi, Javier Milei hükümetinin ekonomi politikaları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak gibi görünüyor. Peso ve tahvillerdeki sert düşüş, yatırımcıların Arjantin ekonomisine olan güvenini sarsarken, Milei'nin ekonomik reformları hayata geçirme kabiliyetini de sorgulatıyor. Önümüzdeki dönemde, hükümetin piyasaları sakinleştirmek ve güveni yeniden tesis etmek için ne gibi adımlar atacağı merakla bekleniyor. Bu durum, Arjantin ekonomisi için belirsizliklerle dolu bir dönemin başlangıcı olabilir.