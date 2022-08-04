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Artan petrol fiyatları sonrası iki ülkeden petrol adımı! Suudi Arabistan ve BAE...

04.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşıyla rekor seviyelere yükselen petrol fiyatları için önemli bir gelişme yaşandı. Artan petrol fiyatları sonrası Suudi Arabistan ve BAE'nin arz krizinin yaşanması halinde piyasaya fazladan petrol sürebilecekleri iddia edildi.

Artan petrol fiyatları sonrası iki ülkeden petrol adımı! Suudi Arabistan ve BAE...

Petrol fiyatları Türkiye'de olduğu gibi dünyada bir çok ülkenin gündeminde. Petrol fiyatlarının artması ve arz sıkıntısı nedeniyle Suudi Arabistan ve BAE'nden önemli petrol adımı geldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) liderleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin dünyanın bu kış ağır bir arz krizi yaşaması halinde, petrol üretiminde "önemli bir artış" yapmaya hazır olduğukları iddia edildi.

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OPEC’TEN ÜRETİMİ ARTIRMA KARARI

OPEC+ toplantısından kritik bir karar çıktı. Buna göre OPEC Eylül'de üretim hedefini 100.000 varil/gün artırma konusunda anlaştı.

"PİYASAYA SÜREMEYİZ"

İlk bakışta, bu durum Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma konusunda neredeyse hiç yerinin olmadığını tasdikliyor gibi gözükmekte. Fakat Suudi Arabistan ve BAE'ye yakın üç kaynağa göre, iki Arap ülkesi arz krizinin kötüleşmesi halinde petrol üretimini "önemli miktarda" artırabilir.

Kaynaklardan biri, "Bu kış Avrupa'da doğalgazın olmaması ve yılbaşında Rus petrol satışlarına fiyat tavanı getirilmesi ihtimaline karşı, şu anda her varili piyasaya süremeyiz" diye belirtti.

Kaynaklar olası arz artışının miktarını belirtmeseler de, Suudi Arabistan, BAE ve diğer bazı OPEC üyesi ülkelerin yaklaşık günlük 2.0-2.7 milyon varil petrol üretmeye elverişli ek kapasitesi olduğunu ifade ettiler. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan
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