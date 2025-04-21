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ASAD, Türkiye–BAE ekonomik işbirliği kapsamında Dubai'de toplantı gerçekleştirdi

21.04.2025 16:06
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Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD & ASAV), Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gelişen ekonomik ilişkileri ele alan stratejik bir toplantı gerçekleştirdi.

ASAD, Türkiye–BAE ekonomik işbirliği kapsamında Dubai'de toplantı gerçekleştirdi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile BAE arasında gelişen ekonomik ilişkileri çok katmanlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen ASAD, Dubai'de üst düzey stratejik bir toplantı organize etti.

Toplantıya Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve ASAD Başkanı Sayın Murat Doğanay'ın yanı sıra iki ülkenin iş insanları ve diplomatik temsilcileri katıldı.

Açıklamada, toplantının Türkiye'nin küresel ekonomik yeniden konumlanma sürecinde önemli bir istasyon işlevi göreceği öngörülüyor.

Dubai'de gerçekleşen programda, 200'ün üzerinde katılımcı, ikili iş görüşmeleri ve çok taraflı oturumlarla Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak yüksek katma değerli işbirliklerinin temelinin atıldığı belirtilen açıklamada, etkinliğin merkezinde 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu anlaşmanın yalnızca gümrük tarifelerinde indirimi değil, yatırım, hizmetler, teknik düzenlemeler, menşe kuralları ve fikri mülkiyet gibi birçok alanda da derin yapısal entegrasyon hedefleyen stratejik bir çerçeve sunduğu anımsatıldı.

CEPA sonrası iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 107 oranında artmış olmasının bu derinliğin somut bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, ASAD, CEPA'yı konvansiyonel bir serbest ticaret anlaşmasından öte, Türkiye'nin sanayi gücünü, Körfez'in finansal kapasitesiyle ve Dubai'nin lojistik altyapısıyla entegre eden stratejik bir yeniden konumlanma vizyonu olarak ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu bağlamda BAE'nin ithalat kalemleri olan 7,5 milyar dolar değerindeki inşaat malzemeleri, 2,5 milyar dolar otomotiv ürünleri, 1,8 milyar dolar makine ve ekipmanlar, 2,3 milyar dolar elektrikli cihazlar, 1,2 milyar dolar tekstil ve 4,8 milyar dolar değerinde gıda sektörleriyle Türkiye'nin ihracat yetkinlikleri arasında güçlü bir kesişimin mevcut olduğuna dikkati çekildi.

Toplantının yalnızca mal ticareti bağlamında değil, Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu hızlandıracak kalıcı yapısal işbirliklerinin geliştirilmesi bakımından da diplomatik bir platform işlevi gördüğü aktarılan açıklamada, ASAD'ın, bu süreçte ticaret diplomasisini, ekonomik karın ötesine geçen, stratejik öngörü, veri temelli analiz ve ulusal güvenlik boyutlarını içeren bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ASAD Başkanı Murat Doğanay'ın liderliğindeki kurumun, yalnızca strateji geliştiren bir düşünce merkezi değil, aynı zamanda Türk dış politikasının entelektüel derinliğini güçlendiren, devlet aklıyla bütünleşmiş sivil bir yapı olarak öne çıktığının altı çizildi.

TİKA gibi yapılarla uyum içinde çalışmayı önceleyen ASAD'ın bağımsız analiz kapasitesini koruduğu belirtilen açıklamada, karar alıcı mekanizmalarla senkronize şekilde Türkiye'nin dış ekonomik açılımına stratejik zemin üretmeye devam ettiği kaydedildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Birleşik Arap Emirlikleri
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