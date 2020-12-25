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Aşının adil dağıtılmasıyla dünya turizminin 3 trilyon dolar olması bekleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2020 15:25 | Son Güncelleme

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bağcı, 2021 yılında hızlı aşılama ve aşıların adil dağıtımıyla dünya turizminde 2019 yılına göre kaybın yüzde 25'lere kadar inmesini ve hacmin 3 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Aşının adil dağıtılmasıyla dünya turizminin 3 trilyon dolar olması bekleniyor

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, dünya turizmindeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının bulunması ve aşılanmanın başlamasının çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Aşının adil dağıtımının önemine işaret eden Bağcı, aşıyla bu virüsün önünün kesilememesi halinde farklı mutasyonlarla devam edebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile harika bir iş başarıldığını ifade eden Bağcı, "COVAX girişimiyle orta ve düşük gelirli ülkelere 2021 yılında 2 milyar doz aşı dağıtılacak. BM ve tüm uluslararası kuruluşlar, bu konuda elini taşın altına koymalı. Az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin de aşıya erişimi sağlanmalı. DSÖ'nün başlattığı bu girişimle aşının adil dağıtımı ve aşının bulunmasıyla ortaya çıkan iyimser hava artacak ve turizmde yeşeren ümitler yerini somut gelişmelere bırakacaktır." diye konuştu.

'2022'DE DÜNYA TURİZMİNDE 5 TRİLYON DOLAR HACİM BEKLİYORUZ'

Bulut Bağcı, dünya turizm sektörünün yıllık ekonomik hacminin 4 trilyon dolar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Oteller, seyahat acentelerinden tutun da hava yolu şirketleri ve restoranlar gibi turizmin tüm paydaşlarının oluşturduğu yıllık değer 4 trilyon dolar. 2019'da 4 trilyon dolara kadar çıkan turizm pazarında bu yıl salgın nedeniyle yüzde 75'lik, yani tam 3 trilyon dolarlık kayıp yaşadık. 2021 yılında hızlı aşılama ve aşıların adil dağıtımıyla turizmde 2019 yılına göre kaybın yüzde 25'lere kadar inmesini ve hacmin 3 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Normalde sektör kayıp beklentisi daha yüksek olabilir ancak turizm her zaman en hızlı toparlanan sektörlerin başında gelir. Bu süreçte ayakta kalan işletmeler, hava yolu şirketleri ve benzeri kuruluşlar, salgından sonra çok hızlı büyüyecek ve ciddi karlı çıkacaklardır."

2022'de 2019'daki turizm performansının yakalanmasının beklendiğini, tahminler konusunda iyimser olduklarını ifade eden Bağcı, "Uluslararası arenada görüştüğümüz duayenler, iyimser havanın turizmdeki toparlanmayı hızlandıracağını söylüyor. Biz 2022'de en az yüzde 25'lik büyüme ve 5 trilyon dolarlık hacim bekliyoruz. Bunun yüzde 50'ye kadar büyüyebileceğini de tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Küresel toparlanmanın 2022'ye sarkmasının beklendiğini ancak sektörün 2020 ve 2021'deki durgunluğu direkt o yıl atacağını belirten Bağcı, 2022 geldiğinde insanların yaklaşık 2 yıldır kısıtlamalarla yaşamış olacağını, bu yüzden toparlanmanın çok hızlı olacağını düşündüğünü kaydetti.

'AKDENİZ ÇANAĞINDA ARTIK ANTALYA'YA HİÇBİR ÜLKE RAKİP OLAMAYACAK'

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bağcı, koronavirüs sonrası seyahat edilecek ülkeler açısından bakıldığında, ABD'nin lider pazarlardan biri olacağını, AB'de Almanya'nın öne çıkacağını, Güney Kore'nin de yoğun ilgi görmesini beklediğini kaydetti.

"İnsanlar artık tatile giderken o ülkenin sağlık altyapısını da araştıracak. Bu nedenle Türkiye çok ön plana çıkacak" diyen Bağcı, "Akdeniz çanağında artık Antalya'ya hiçbir ülke rakip olamayacak. Burada sağlık altyapısı, mevcut hastaneler, fiyat avantajı, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı bizi çok öne çıkaracak. Tesislerimizin yeniliği, başarılı hizmet ve benzeri kriterleri hiç söylemiyorum bile..." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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