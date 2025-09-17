FİNANS

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcılar, Fed'in alacağı kararları merakla bekliyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın parasal gevşemesine yönelik öngörülerin gelecek yıla taşındığını gösteriyor.

Asya'da, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in cuma günü yapacağı görüşme öncesinde yatırımcılar temkinli bir tutum sergiliyor. Bu durum, pay piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC), yerli üretim gelişmiş çip ekipmanlarıyla test sürecine başladığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, SMIC hisseleri yüzde 5'in üzerinde değerlendi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayında dış ticaret dengesi 242,5 milyar yen (yaklaşık 1,6 milyar dolar) ile beklentilerin altında açık verdi.

Bu gelişmeler ışığında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 44.854 puanda yer alıyor. Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,1 gerilemeyle 3.411 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.875 puanda yer alırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 primle 26.910 puanda. Hindistan'da ise Sensex endeksi, önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.688 puanda seyrediyor. (AA)

