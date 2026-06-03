Avro Bölgesi'nde bileşik PMI 18 ayın en düşük seviyesinde

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda 48,8 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, mayısta 48,5'e düştü. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde nisanda 47,6 olan hizmet sektörü PMI, mayısta 47,7 oldu.

Piyasa beklentisi, mayısta bileşik PMI'ın 47,5, hizmet PMI'ın 46,4 olması yönündeydi.

Veriler, enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin daha hızlı bir şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Bu dönemde, Avro Bölgesi'nde mal ve hizmetlerine olan talebin azalması üretim seviyelerini olumsuz etkiledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.