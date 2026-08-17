Karadeniz'de palamut bereketi! Tezgahlarda fiyatlar dikkat çekti

Karadeniz'de palamut avı sezon öncesinde hareketli başladı. Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta küçük ölçekli tekneleriyle denize açılan balıkçılar, geleneksel yöntemlerle bol miktarda palamut avlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde küçük ölçekli balıkçıların 15-31 Ağustos tarihleri arasında geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına izin veriliyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PALAMUT AVI SÜRÜYOR

Bu izin kapsamında denize açılan küçük teknelerdeki balıkçılar, çapari ve olta gibi geleneksel yöntemleri kullanarak palamut avcılığı yapıyor. Avlanan balıklar ise tezgahlarda satışa sunuluyor.

Palamutların tanesi, büyüklüğüne göre 200 ila 250 liradan alıcı buluyor. Tezgahlardaki palamutlara vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

BALIKÇILARIN AĞLARI BOŞ KALMIYOR

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in tamamında palamut avcılığının sürdüğünü söyledi.

Avın bol ve bereketli başladığını belirten Ünlü, bu bolluğun 2-2,5 ay devam etmesini beklediklerini ifade etti. Denize çıkan balıkçıların boş dönmediğine dikkati çeken Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten şu an her tarafta palamut avcılığı var. Denize çıkan eli boş geri dönmüyor. Tezgahlarda fiyatlar da şu anda uygun. İlerleyen günlerde fiyatların daha da aşağı düşmesini bekliyoruz."

1 EYLÜL'DE DAHA FAZLA PALAMUT BEKLENİYOR

Balıkçı İbrahim Coşkun ise geçen sezon palamudun az miktarda avlandığını hatırlatarak, bu nedenle vatandaşların palamudu özlediğini dile getirdi.

Avcılığın iyi gittiğini belirten Coşkun, 1 Eylül'de gırgır teknelerinin de denize açılmasıyla palamudun daha bol avlanacağını ve fiyatların düşeceğini söyledi.

Coşkun, "Şu an avcılık çok güzel gidiyor. 1 Eylül'de gırgır teknelerinin denize açılmasıyla bu balık daha bol ve daha ucuz olacak. İnşallah kayıklarımız bol bol tutacak, biz de vatandaşlarımıza ucuz ucuz satacağız. Vatandaşlarımız da palamudu özlemiş. Şu an tanesini 200 liradan satıyoruz. Bir tanesi bir kişiyi doyuruyor. Dolayısıyla vatandaş ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır