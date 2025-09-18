Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ait mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 arttı.

AB'de de inşaat üretimi, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 oldu.

AB ülkeleri arasında en fazla artış temmuzda Romanya'da yüzde 20,1, Slovenya'da yüzde 9,9 ve Belçika'da yüzde 2,2 olarak kaydedildi.

En fazla düşüş ise İspanya'da yüzde 4,5, İsveç'te yüzde 4 ve Portekiz'de yüzde 1,5 olarak belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Romanya'da yüzde 41,1, İspanya'da yüzde 22,8 ve Slovenya'da yüzde 21,4 arttı. Avusturya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 1,7 ve Almanya'da yüzde 1,2 azalma görüldü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır