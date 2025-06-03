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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı nisanda yüzde 6,2 oldu

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik nisanda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı nisanda yüzde 6,2 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisanda değişmedi.

Avro Bölgesi'nde ise martta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı nisanda yüzde 6,2'ye geriledi. İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti. Nisanda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,9, Finlandiya'da yüzde 9,1, İsveç'te yüzde 8,6 ve Yunanistan'da yüzde 8,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı, nisanda 12 milyon 902 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 680 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Nisan ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 859 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 272 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14,4 olarak ölçüldü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
işsizlik Avro Bölgesi
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