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Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi artıyor

Avro Bölgesi'nde, kurumsal kredilere yönelik talep, düşen faiz oranlarının ardından toparlandı.

Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi artıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki 151 bankanın katıldığı Banka Kredi Anketi'nin (BLS) sonuçlarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, yılın ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin hafif artış gösterdiği, azalan borçlanma maliyetleri nedeniyle söz konusu talebin yılın üçüncü çeyreğinde artmaya devam edeceği belirtildi.

ECB, söz konusu talep artışına neden olarak Avro Bölgesi'nde düşen faiz oranlarını gösterdi.

Raporda, “Kredi talebi, düşen faiz oranlarıyla desteklenirken küresel belirsizlik ve ticari gerilimlerle azaldı.” ifadesi yer aldı.

ECB'nin anketine katılan bankalar, kurumsal kredilere yönelik kredi standartlarının üçüncü çeyrekte değişmemesini bekliyor.

5 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime giden ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2'ye düşürmüştü.

ECB, Haziran 2024'ten bu yana temel faiz oranını 200 baz puan düşürdü.

Bir sonraki faiz toplantısını 24 Temmuz’da gerçekleştirecek olan bankanın, mevduat faiz oranını yüzde 2 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi Avro Bölgesi
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