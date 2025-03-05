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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta arttı

05.03.2025 15:17
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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta aylık bazda en fazla yüzde 6,2 ile İrlanda, yüzde 5,4 ile Bulgaristan ve yüzde 2,3 ile İsveç'te arttı.

Aylık ÜFE ocakta, Portekiz'de yüzde 2,2, Avusturya'da 0,6 ve Slovenya'da yüzde 0,5 geriledi.

ÜFE, ocakta yıllık bazda İrlanda'da yüzde 14,9, Bulgaristan'da14,4, ve Danimarka'da 6,4 artarken, Litvanya'da yüzde 5,3, Lüksemburg'da 4,7, Estonya'da yüzde 4,5 azaldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üretici Avrupa üfe
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