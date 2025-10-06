Avro bölgesinde yatırımcı güven endeksi arttı

Berlin'den gelen verilere göre, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ekimde 3,8 puan artarak eksi 5,4’e yükseldi.

Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verileri Frankfurt'ta bulunan Sentix tarafından açıklandı.

Bu verilere göre, eylülde eksi 9,2 olan endeks, bu ay eksi 5,4 seviyesine çıktı. Beklentiler ise ekimde eksi 8,5 olarak öngörülmüştü.

Yatırımcıların gelecek 6 aya dair beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 0,8'den 5,8’e yükseldi. Mevcut Durum Endeksi ise eksi 18,8’den eksi 16’ya ulaştı.

Sentix açıklamasında, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin uluslararası durum sayesinde ivme kazandığı belirtiliyor.

Asya'nın önemli bir ivme kazandığı ifade ediliyor. Genel endeks burada 18,1 puana çıkarak Şubat 2022'den beri en yüksek değerine ulaşmış durumda. Yatırımcıların ABD'ye yönelik güveninde de iyileşme gözlemleniyor.

Yatırımcı güveni anketi 2-4 Ekim tarihleri arasında 1138 yatırımcı ile yapıldı.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 6,3 puan artarak eksi 17,9'a çıktı.

Almanya'daki Mevcut Durum Endeksi eksi 39 puandan eksi 36,5 puana yükseldi. Yatırımcıların Almanya için beklentileri pek olumlu değil.

Sentix açıklamasında, yatırımcıların duruşlarını kısmen iyileştirdiği, ancak beklentilerin sıfıra yakın olduğu vurgulandı. İyimserlik belirtileri henüz yok.

Çalışma koşullarında sürdürülebilir bir iyileşme olmadan toparlanma zor görünüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır