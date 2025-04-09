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Avrupa Birliği ve Ukrayna’dan stratejik iş birliği: Enerji altyapısı ve sosyal hizmetler için 300 milyon euroluk anlaşma

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.04.2025 19:31
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Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna arasında Ukrayna’daki enerji sektörü ve kritik altyapının yeniden inşasına 300 milyon euro finansman sağlanması dahil stratejik önemde beş anlaşmaya imza atıldı.

Avrupa Birliği ve Ukrayna’dan stratejik iş birliği: Enerji altyapısı ve sosyal hizmetler için 300 milyon euroluk anlaşma

AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi’nin 10. Toplantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirildi. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Ukrayna ile ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için stratejik önemde beş anlaşmaya imza atıldı. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Nadia Calvino’nun da katılımıyla, Ukrayna’nın enerji ve kritik altyapısının yeniden inşasına yardımcı olmak amacıyla 300 milyon euro sağlanmasına yönelik üç anlaşma imzalandı.

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100 MİLYON EURO FİNANSMAN SAĞLANMASI PLANLANIYOR

Anlaşmalar çerçevesinde merkezi ısıtma sistemleri ve enerji verimliliğin artırılmasına yatırım amacıyla 100 milyon euro, su temini ve atık su yönetiminin iyileştirilmesine yönelik projeler için 100 milyon euro ve su ısıtma ve kanalizasyon altyapısının yeniden inşası ile eğitim, sağlık ve konut alanlarındaki temel sosyal hizmetlerin modernizasyonu için 100 milyon euro finansman sağlanmasının planlandığı duyuruldu.

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"ÜLKENİN EKONOMİK TOPARLANMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Brüksel ve Kiev arasında ayrıca Ukrayna’nın AB ile uzay ve sağlık hizmetleri alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik iki anlaşmaya daha imza atıldı.
Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Ukrayna’nın AB uzay programlarına katılımına ilişkin anlaşmanın Ukrayna’da uzay teknolojilerinin gelişimini teşvik edeceğini söyledi. Shmyhal, "Bu iş birliği, Ukraynalı işletmelerin Avrupa uzay pazarına entegre olmasına yardımcı olacak ve ülkenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

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TIBBI ÜRÜNLER DAHA İYİ ŞARTLARDA TEMİN EDİLECEK

Shmyhal, Ukrayna’nın tıbbi koruyucu ekipmanlara yönelik Ortak Tedarik Anlaşması’na katılımına ilişkin bir anlaşma da imzalandığını ve bu anlaşmanın ise Ukrayna'nın tıbbi ürünleri daha iyi şartlarda, daha hızlı ve istikrarlı miktarda temin etmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna ab finans
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