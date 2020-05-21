FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 340 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6.023 puanda seyrediyor.

Almanya'da açıklanan mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentinin altında gelmesinin ardından DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 11.096 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 6.625 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 4.440 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 17.019 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0970 ve sterlin/dolar paritesi 1,2200 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD-Çin geriliminin artabileceğine ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi ve ABD'de PMI ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip edileceğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
İddialar sonrası, satışını durduruyorİddialar sonrası, satışını durduruyor
Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte bayram kredisi kampanyaları

İşte bayram kredisi kampanyaları

Bakan Selçuk duyurdu! 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Bakan Selçuk duyurdu! 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

‘Altın 12 ay içinde 2 bin doları test edebilir’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Zara'nın sahibi Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. ismi oldu

Zara'nın sahibi Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. ismi oldu

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz devi 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

Johnson and Johnson ABD'de bebek pudrası satışını durduruyor

İddialar sonrası, satışını durduruyor

Japonya ekonomisinde güven 10 yılın en düşüğünde

Japonya ekonomisinde güven 10 yılın en düşüğünde

Dev hava yolu şirketi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Havacılık devi 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Piyasalar Merkez Bankasını bekliyor

Piyasalar Merkez Bankasını bekliyor

Fed Başkanı Powell'dan 'ekonomik toparlanma' değerlendirmesi

Powell'dan 2021 uyarısı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.