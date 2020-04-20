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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 335 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 artarak 10.662 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.798 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 6.879 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 4.518 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 17.085 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2450 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki artışın etkisiyle yatırımcıların risk iştahının arttığını söyledi.

İtalya, İspanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Almanya'da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına işaret eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın da önlemlerin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu belirttiğini aktardı.

Analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde şubat ayı cari işlemler dengesi ve ABD'de mart ayı Chicago Fed Aktivite Endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları, koronavirüs,

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