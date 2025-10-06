FİNANS

Avrupa borsaları negatif seyir izliyor

Avrupa borsaları siyasi gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle değer kaybediyor. Analistler, risk iştahındaki olumsuz etkileri vurguluyor.

İstanbul - Avrupa borsaları, jeopolitik riskler ve Fransa'daki siyasi gelişmeler yüzünden negatif bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,4 düşüşle 568,3 puandan işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,3 azalışla 24.320 puanda bulunuyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.473 puana gerilemiş durumda.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,6 gerileyerek 43.010 puana düştü. İspanya'da IBEX 35 endeksi, yüzde 0,4 azalışla 15.533 puanda. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,7 kayıpla 7.943 puana geriledi.

Bölgede Rusya'nın hava sahası ihlalleri, jeopolitik gerilimi artırıyor. Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair gelişmeler ve yeni yaptırım adımları gündemde kalmaya devam ediyor.

Fransa'daki siyasi gelişmelere de dikkat ediliyor. François Bayrou hükümeti, Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düştü. 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümeti kurdu.

Hükümetin kurulmasından saatler sonra, Lecornu istifa etti. İstifa haberi, bölge endekslerinde kayıpları derinleştirdi.

Analistler, politik istikrara yönelik endişelerin devam ettiğini belirtiyor. Siyasi risklerin canlı kalması ve kamu harcamalarına ilişkin kaygılar, risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Bölgedeki merkez bankası başkanları, yatırımcıların odağında. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, açıklamalarda bulunacaklar.

Lagarde, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para İşleri Komitesi'nde açıklama yapacak. Bailey ise İskoçya'da Küresel Yatırım Zirvesi'nin açılışında konuşacak.

Merkez bankası başkanlarının açıklamalarının yanı sıra, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satış verileri izlenecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

