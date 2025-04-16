FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

16.04.2025 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin çip ihracatına yönelik kısıtlamalarının, küresel ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini beslemesiyle Avrupa borsalarında satış baskısı öne çıkıyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 düşüşle 503,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 21.040,67 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.209,09 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 kayıpla 35.493 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 12.835 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,8 gerilemeyle 7.274,12 puanda bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa borsaları, ABD yönetiminin Çin'e yönelik çip ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar ve Washington'ın öngörülemeyen tarife adımları nedeniyle satıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, dünyada tırmanan tarife gerilimlerinin Avrupa ekonomisindeki yakın dönem etkilerinin izleneceği belirterek, yatırımcıların yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikaları kararlarını beklemeye geçtiğini aktardı.

Ekonomik aktivedeki durgunluk endişeleri, bölgede enflasyonun düşüş eğiliminde olması kaynaklı nedenlerin ECB'nin kararlarında etkili olacağını kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yarın faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2,6 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Ülkede çekirdek TÜFE ise martta yüzde 3,4 artarak tahminlere paralel gerçekleşti.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Türkiye, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcu hedefliyorTürkiye, kruvaziyer turizminde yıllık 3 milyon yolcu hedefliyor
TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları martta arttıTÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları martta arttı
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
319.25
3.857.220.825,25
% -0.23
11:53
ASELS
119.7
2.920.760.102,40
% 2.66
11:54
PEHOL
19.83
2.327.605.247,48
% -8.36
11:54
AKBNK
50.5
2.023.220.747,09
% 0.3
11:54
ISCTR
11.11
1.491.282.884,91
% -1.24
11:54
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Türkiye'den en çok konutu o ülke vatandaşları aldı!

Türkiye'den en çok konutu o ülke vatandaşları aldı!

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Zam yolda! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.