Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 düşüşle 503,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 21.040,67 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.209,09 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 kayıpla 35.493 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 12.835 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,8 gerilemeyle 7.274,12 puanda bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa borsaları, ABD yönetiminin Çin'e yönelik çip ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar ve Washington'ın öngörülemeyen tarife adımları nedeniyle satıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, dünyada tırmanan tarife gerilimlerinin Avrupa ekonomisindeki yakın dönem etkilerinin izleneceği belirterek, yatırımcıların yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikaları kararlarını beklemeye geçtiğini aktardı.

Ekonomik aktivedeki durgunluk endişeleri, bölgede enflasyonun düşüş eğiliminde olması kaynaklı nedenlerin ECB'nin kararlarında etkili olacağını kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yarın faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2,6 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Ülkede çekirdek TÜFE ise martta yüzde 3,4 artarak tahminlere paralel gerçekleşti.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır