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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

14.04.2025 10:56
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Avrupa borsalarında, gümrük tarifelerine yönelik artan iyimserliklerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,7 yükselişle 495 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 artışla 20.731,50 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 8.077,95 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,8 artışla 34.639 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 12.443,08 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 primle 7.232 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil, diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrederken, gözler ABD tarifelerine ilişkin müzakerelere çevrildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu üyesi Maros Sefcovic, tarifelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere bugün Washington'a gidecek.

Sefcovic'in ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer gibi üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Analistler, müzakere adımlarının hem Avrupa ekonomisi hem de ABD ekonomisi için yüksek önem taşıdığını kaydederek, anlaşmaya varılması durumunda küresel risk iştahının bu durumdan olumlu etkileneceğini vurguladı.

Resesyon endişelerinin gölgesindeki Avrupa'da yüksek ticaret tarifelerinin imalat sanayi aktivitesindeki zayıflamayı artırabileceğine değinen analistler, özellikle otomotiv sanayi gibi önemli sanayi kollarında ABD'ye ihracat yapan AB'nin 90 günlük süre dolmadan bir anlaşmaya varmasının beklendiğini kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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