Avrupa'da yeni bir bankacılık krizi yaşanabilir! Endişenin adı: Credit Suisse

Rusya'ya'nın Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar sonrası enerji kriziyle boğuşan Avrupa ülkelerinde yeni kriz kapıda. Dünya piyasalarında merkez bankalarının agresif faiz indirimleri sonrasında 2022 genelinde borsalarda satışlar yaşanırken yeni haftada bankacılık devi Credit Suisse ve Deutsche Bank ekseninde yeni bir kriz iddiası ortaya çıktı. İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse ve Alman yatırım bankası Deutsche Bank hisselerinin düşmesi sonrası 'Lehman Brothers tarzı yeni bir kriz mi geliyor' sorusunu gündeme getirdi. İşte haberin ayrıntıları...

HİSSELER 2022 YILINDA YÜZDE 60 DÜŞTÜ

1,5 trilyon dolar varlık yöneten Credit Suisse’in hisseleri Şubat 2021’de 14,90 dolar düzeyindeyken, ekim itibariyle 3,90 dolara kadar gerilemiş durumda. Bankanın 14 yıllık CDS’leri Eylül 2022 itibariyle Lehman Brothers’ın çöktüğü 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Deutsche Bank hisseleri de 2008 krizi sonrası yükseldiği 45 Euro zirvelerinden 7,65 Euro’ya kadar gerilemiş durumda. hisseler bu sabah da yüzde 9 düştü. Böylece 2022 yılındaki kayıp yüzde 60'ı buldu.

FED TOPLANTISINDA GÜNDEM MADDESİ

Credit Suisse CEO’su Ulrich Koerner “Bankanın çok kritik bir anda olduğunu” söylerken, bazı piyasa takipçileri Avrupa’da önemli bir yatırım bankasının çok zorda olduğuna dair güvenilir kaynaklardan duyumlar aldıklarını öne sürüyor. Koerner yeniden yapılanma hazırlığındaki bankanın bilançosunun güçlü durumda olduğunu da söyledi.

İki banka da “sistemik olarak önemli finansal kurumlar” (SIFI) kategorisinde yani “too big to fail” (batmak için çok büyük) bankalar arasında. Birçok gözlemci tarafından 2009 finansal krizinin sembolü haline gelen ‘Lehman Brothers’ın çöküş dönemine benzetilen Avrupa bankalarının durumunun ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 3 Ekim’de gerçekleşecek kapalı yönetim kurulu toplantısında ana gündemlerden biri olması bekleniyor.

