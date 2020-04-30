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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası, faiz kararı,

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