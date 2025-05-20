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Bakan Bolat'tan Suriye yaptırımlarını kaldırılmasına ilişkin açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Suriye yaptırımlarını kaldırması kararı ile İsrail ile ilgili ticaret anlaşması görüşmelerini durdurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bolat, kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakan Bolat'tan Suriye yaptırımlarını kaldırılmasına ilişkin açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Begüm Özkaynak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Suriye yaptırımlarını kaldırması kararı ile İsrail ile ilgili ticaret anlaşması görüşmelerini durdurması hakkında yazılı açıklamada bulundu.

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"GEÇ DE OLSA KALDIRILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Yapılan açıklamada, "(İngiltere ve AB’nin Suriye yaptırımlarını kaldırması kararı ve İsrail ile ilgili ticaret anlaşması görüşmelerini durdurması hakkında) Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek ABD'nin yeni yönetimi gerekse de Avrupa Birliği liderleri nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, Suriye'ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bundan böyle Suriye ile gerek ikili ülkeler arasında, gerekse uluslararası kuruluşlar ile ve gerekse de Suriye diasporasının Suriye'ye yönelik ticaret ve mali transferlerinin önü açılmış olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hissenet
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suriye Bakan Avrupa Birliği İngiltere ticaret ömer bolat
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