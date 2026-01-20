FİNANS

Birinciliği yine kaptırmadı: 50 yıllık marka dünyanın en değerlisi oldu!

Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında 607,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yine birinci geldi. Apple'ı, 565,3 milyar dolarla Microsoft, 433,1 milyar dolarla Google izlerken, Türk markaları bu yıl da ilk 500'e giremedi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışması sonuçlandı. Araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre Apple, 607,6 milyar dolarla geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası olarak belirlendi. Şirketin marka değerinin 2025'te 574,5 milyar dolar olduğu görülmüştü.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 565,3 milyar dolarla Microsoft, 433,1 milyar dolarla Google takip etti. Microsoft'un marka değeri 2025'te yaklaşık 461,1 milyar dolar, Google'ın 413 milyar dolar seviyesindeydi.

Söz konusu listede ABD şirketi Amazon yaklaşık 369,9 milyar dolarla 4'üncü, ABD şirketi Nvidia 184,3 milyar dolarla 5'inci, Çinli şirket Tiktok 153,5 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li perakende şirketi Walmart 141 milyar dolarla 7'nci, Güney Koreli Samsung 119,2 milyar dolarla 8'inci, ABD'li Facebook 107 milyar dolarla 9'uncu, Çinli State Grid 102,4 milyar dolarla 10'uncu oldu.

Araştırma sonuçlarına göre ülkeler sıralamasında ABD başı çekti. Global 500 listesindeki şirketlerin 192'sini ABD'li firmalar oluştururken 68'i Çin, 33'ü Japonya, 33'ü Fransa, 26'sı Almanya, 25'i İngiltere menşeli olarak listede yer aldı.

"DEĞERİ YÜZDE 10 ARTTI"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, dünyanın en değerli markalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel ekonomik büyümenin durgun seyrettiğini belirten İlgüner, "Brand Finance verilerine göre ise durum daha farklı. Dünyanın en değerli 500 markasının değeri bir önceki yıla oranla yüzde 10 artarak 10,4 trilyon dolara erişti." dedi.

İlgüner, dünyanın en değerli 500 markasının yüzde 3,2'lik küresel ekonomik büyüme oranını aştığına işaret ederek, ABD'nin 192 marka ve 5,5 trilyon dolar ile yüzde 53,4 pay aldığını dile getirdi. Çin'in 1,6 trilyon dolarlık değerle yüzde 15, Almanya'nın 580,2 milyar dolarlık değerle yüzde 5,6, Japonya'nın 490 milyar dolarlık değerle yüzde 4,7, Fransa'nın 426,5 milyar dolarlık değerle yüzde 4 pay aldığının tespit edildiğini vurgulayan İlgüner, en düşük payın bir marka ve 6 milyar dolar değer ile Arjantin'e ait olduğunu söyledi.

Sektörler itibarıyla en yüksek payın 79 marka ve 1,3 trilyon dolar değerle bankacılığa ait olduğunu ifade eden İlgüner, sektörün yüzde 12,5 ile pay ile ilk sırada yer aldığını bildirdi. İlgüner, bankacılığı 1,1 trilyon dolar değerle 25 medya markasının takip ettiğine dikkati çekerek, 17 elektronik markasının 835,4 milyar dolar, 11 internet ve yazılım markasının 759,4 milyar dolar, 40 perakende markasının 707 milyar dolar değerinde bulunduğu bilgisini verdi.

MARKA DEĞERİ EN ÇOK YÜKSELEN: REVOLUT

İlgüner, en düşük değerin bir marka ve 5,5 milyar dolarla madencilik ve demir-çeliğe ait olduğunu belirterek, "Bir önceki yıla göre marka değerinde en yüksek artış yüzde 239 ile İngiliz finansal teknoloji şirketi Revolut'ta görülürken en büyük düşüş ise yüzde 35,8 ile Tesla markasında yaşandı." diye konuştu.

Listenin en son sırasında bulunan markanın değerinin 5,2 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, şunları kaydetti:

"Bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Ayrıca, son 10 yılda en değerli Türk markası ile küresel sıralamada en alt sırada yer alan marka arasında değer farkı gittikçe açılmaktadır. Başka bir deyişle, ülkeler markaları ile zenginleşiyor, Türkiye'nin de markalaşmayı öncelemesi gerekiyor."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

