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Brent petrolün varil fiyatı 81,53 dolar

05.10.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 81,53 dolar

Dün 82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 81,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,80 dolardan alıcı buldu.

ÜRETİME DEVAM EDECEKLER

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim artışı planına devam etme kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 21. Bakanlar Toplantısı'nda, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planı kapsamında kasım ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı aldı.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları nedeniyle özellikle ABD'nin üretim artışı çağrısına rağmen grubun daha önce belirlenen plana devam etme kararının ardından Brent petrol son 3 yılın, WTI ise son 7 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Brent petrolde teknik olarak 81,77 ile 82,35 dolar aralığının direnç, 81,19 ile 80,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

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