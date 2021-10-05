Çin'de gayrimenkul şirketlerinin krizi büyüyor! Evergrande'nin ardından şimdi de Fantasia Holdings

Evergrande ile ilgili sorunlar çözülmeden şimdi de bir başka şirket Fantasia ödemelerini gerçekleştiremedi. Şirketin uluslararası piyasalarda işlem gören dolar cinsi tahvilleri dün yaşanan satışlarda piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti.

HİSSELERİ DE GERİLEDİ

Reuters'ta yer alan habere göre, Refinitiv verilerine göre, şirketin Temmuz 2022 ve Ekim 2022 vadeli dolar cinsi tahvillerinin her biri yaklaşık 16 ile 19.5 cent arasında geriledi.

Şirket dün akşam yaptığı açıklamada ödeme yapamamasının grubun finansal durumuna yapacağı muhtemel etkisini değerlendireceğini belirtti.

Fantasia, 20 Eylül'de yeterli işletme sermayesine sahip olduğunu ve likidite sorunu yaşamadığını açıklamıştı.

Çin basınında dün yer alan habere göre Çinli sıkıntılı durumda olan dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande ise gayrimenkul yönetim biriminin hisselerinin yarısını Hopson Development'a 5 milyar doların üzerinde bir tutara satacak.

EVERGRANDE'NİN YAYILIM RİSKİ ARTIYOR

Bloomberg'te yer alan habere göre, Çin’in emlak sektöründeki stres işaretleri, düşük notlu emlak geliştirme şirketlerinin son 10 yılın en yüksek seviyelerine tırmanan tahvil faizleri ile karşı karşıya kalmaları ile birlikte yayılıyor.

Dünyanın en borçlu emlak geliştirme şirketi Evergrande, ülkenin en büyük yeniden yapılandırmalarından biri olmaya doğru ilerliyor ve bu durum krizin piyasaların geneline yayılma endişelerini artırıyor.

Çin’de hükümet kaldıraç konusundaki sıkı kurallarına devam ederken, konut piyasasını soğutmaya yönelik tedbirler satışların azalmasına yol açıyor. Son günlerde diğer emlak şirketlerinde de zorlukların olduğuna ilişkin işaretler geliyor.

Sinic Holdings Group Co., iki lokal faiz ödemesini kaçırmasının ardından, borçlarının bazılarının geri ödemesi talebi ile karşılaştı.



