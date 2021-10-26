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Brent petrolün varil fiyatı 85,11 dolar

26.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,11 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 85,11 dolar

Dün 86,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 85,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,59 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL 85 DOLARIN ÜSTÜNDE TUTUNUYOR

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yüksek seyreden talebin yanı sıra yaklaşan kış mevsiminin küresel petrol talebini daha da artıracağı tahminlerinden destek bulan Brent petrol, 85 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Küresel enerji fiyatları, Çin hükümetinin kömür piyasalarına müdahalesinden sonra bir miktar gerilemiş olsa da hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte dünya genelinde yüksek seyrediyor.

Uzmanlar, yüksek doğal gaz ve kömür fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına teşvik edeceği beklentisinin arzın düşük seyrettiği petrol piyasalarında fiyatları yükselteceğini öngörüyor.

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, küresel petrol talebindeki canlanmanın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 90 doları aşabileceğini, talepte günlük 1 milyon varil artış beklendiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 ile 86,23 dolar aralığının direnç, 84,91 ile 84,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

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