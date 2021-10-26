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Eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek! Akaryakıt artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanacak

26.10.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşel mobil sisteminin 2022 yılında da devam edeceğini belirten karar Resmi Gazete'de yayımlandı. "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" içerisinde yer alana karara göre, fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Programa göre, dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek. Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gözlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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