Brent petrolün varili 63,33 dolar oldu

Dün 64,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 63,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerin petrol talebi üzerinde oluşturduğu endişe etkili oldu.

Koronavirüs salgınında mutasyon riski ve yeni bir dalga endişeleri başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olurken, petrol talebindeki toparlanmaya ilişkin beklentileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Birçok ülkede Kovid-19 salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde aşı güvenliği ve temini konusunda yaşanan sıkıntıların yanı sıra bazı ülkeler tarafından aşı ihracatına getirilen yasaklar da petrol piyasalarındaki tedirginliği artırıyor.