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Bugün belli oluyor! 26 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

26.01.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler bugün açıklanması beklenen FED faiz toplantısın faiz kararına çevrildi. FED faiz toplantısında alınacak olan faiz kararı, dolar başta olmak üzere dünya çapında piyasaları ilgilendirecek. ABD'de açıklanan verilere bakıldığında, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl 3 kez faiz artırımı yapılabileceği belirtilmişti. Peki FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Bugün belli oluyor! 26 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı dünya çapında piyasaların gidişatını belirleyecek. FED faiz toplantısının bugün (26 Ocak) gerçekleşmesi bekleniyor. FED toplantısında alınacak olan faiz kararının, FED başkanı Jerome Powel tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

2022 OCAK FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 26 Ocak 2022'de, ikinci toplantısı 15-16 Mart 2022'de, üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs 2022'de yapılacak. FED faiz toplantısı kararının, 26 Ocak saat 21.30'da açıklanacağı öngörülüyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

ARALIK AYINDA FAİZ SABİT TUTULDU

Aralık ayı faiz toplantısının sonucunda politika faizinin yüzde 0, 0.25 aralığında sabit tutulması kararına varıldı. Son toplantı tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha kısa sürede yapılabileceği değerlendirildi.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadeleri yer aldı.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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