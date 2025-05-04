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'Büyük tehlike altına soktu' ABD'li Bakan'dan uyarı 'İspanya'da neler yaşandığını gördük! Benzer durum yaşanabilir'

İspanya ve Portekiz'de 28 Nisan'da meydana gelen, milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan ve elektrik hizmetinin tam olarak yeniden sağlanmasının yaklaşık 23 saat sürdüğü elektrik kesintisi tüm dünyada gündem olmuştu. ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum da elektrik üretiminde yaşanan büyük zorluklar nedeniyle ABD'nin geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

'Büyük tehlike altına soktu' ABD'li Bakan'dan uyarı 'İspanya'da neler yaşandığını gördük! Benzer durum yaşanabilir'

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyarıda bulundu. Burgum, “Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika’da da yaşanabilir” dedi.

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"ENERJİ ŞEBEKELERİMİZİ BÜYÜK BİR TEHLİKE ALTINA SOKTU"

ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirten Burgum, “Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amerika İspanya elektrik kesintisi elektrik abd
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