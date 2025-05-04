'Büyük tehlike altına soktu' ABD'li Bakan'dan uyarı 'İspanya'da neler yaşandığını gördük! Benzer durum yaşanabilir'

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, ülkede büyük bir elektrik kesintisi riski konusunda uyarıda bulundu. Burgum, “Bu hafta İspanya'da neler yaşandığını gördük. Benzer bir durum bu yaz Amerika’da da yaşanabilir” dedi.

"ENERJİ ŞEBEKELERİMİZİ BÜYÜK BİR TEHLİKE ALTINA SOKTU"

ABD'nin şu anda elektrik üretiminde büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun suçlusunun da ülkenin önceki liderleri olduğunu belirten Burgum, “Eski Başkan Joe Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu kurallar, enerji şebekelerimizi büyük bir tehlike altına soktu” ifadelerini kullandı. (DHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır