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Çin, 30 yıl sonra ilk kez büyüme hedefi belirlemedi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 09:45 | Son Güncelleme

Çin, koronavirüs salgının oluşturduğu belirsizlikler nedeniyle, 1990'lardan bu yana ilk kez GSYH büyüme hedefine yer verilmedi.

Çin, 30 yıl sonra ilk kez büyüme hedefi belirlemedi

Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Çin Ulusal Halk Kongresi toplantısına sunulmak üzerine hazırladığı çalışma raporunda 1990'lardan bu yana ilk kez GSYH büyüme hedefine yer verilmedi. Çin ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 daralmıştı.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin açılışında konuşan Başbakan Li, global salgın durumu, ekonomik ve ticari durumdaki belirsizlik ve Çin'in kalkınmasının karşı karşıya olduğu bazı öngörülemez faktörler nedeniyle bu yıl ekonomik büyüme için spesifik bir hedef belirlemedik" dedi.

Li, yurt içi tüketim, yatırımlar ve ihracatın düşmekte olduğunu belirtirken, istihdam üzerinde baskının ciddi şekilde artmakta ve finansal risklerin büyümekte olduğunu da vurguladı.

Sunulan raporda 2020 yılı için bütçe açığı hedefe 2019'daki yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya çıkalırken, yerel yönetim tahvilleri ihracı için kota 2,15 trilyon yuandan 3,75 trilyon yuana yükseltildi.

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