FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Çin'de ekonomik aktivitedeki daralma şubatta da devam etti

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki ekonomik aktivite, 2026'nın ilk ayında girdiği daralma seyrini şubat ayında da sürdürdü.

Çin'de ekonomik aktivitedeki daralma şubatta da devam etti

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta, önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 49'a geriledi.

İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi şubatta 0,6 puan azalarak 48,6, üretim alt endeksi ise 1 puan azalarak 49,6 oldu.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1 ile 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmiş, Ocak 2026'da ise 0,8 puan azalarak 49,3'e gerilemişti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise şubatta 0,1 puan artarak 49,5'e yükselse de daralma seyrini sürdürdü.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamış fakat Ocak 2026'da 0,8 puan azalarak 49,4'e gerilemişti.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’daki TOKİ kurasında 270 konutun hak sahipleri yarın belirlenecekAnkara’daki TOKİ kurasında 270 konutun hak sahipleri yarın belirlenecek
GÜBRETAŞ’tan “satış durduruldu” iddialarına yanıtGÜBRETAŞ’tan “satış durduruldu” iddialarına yanıt

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin imalat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.