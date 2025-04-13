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Çin’den ABD’ye çağrı! Yeni karara 'Yanlış uygulamayı düzeltme yönünde küçük bir adım' yorumu

13.04.2025 15:39
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ÇİN Ticaret Bakanlığı, ABD’nin ‘karşılıklı tarifeleri’ kaldırması gerektiğini bildirdi.

Çin’den ABD’ye çağrı! Yeni karara 'Yanlış uygulamayı düzeltme yönünde küçük bir adım' yorumu

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin mallarına uygulanan yeni gümrük tarifelerinden akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi bazı ürünleri muaf tutma kararını değerlendirdi.

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He, Çin’in bu gelişmenin muhtemel etkilerini değerlendirdiğine işaret ederek, bunun ABD’nin ‘karşılıklı tarife’ şeklindeki yanlış uygulamasını düzeltme yönünde atılan küçük bir adım olduğunu belirtti.

Çinli sözcü, ABD’nin siyasi bir kararla ‘karşılıklı tarifeler’ getirmesinin temel ekonomi ve piyasa kurallarını ihlal ettiğini vurgulayarak, bunun ülkeler arasındaki tamamlayıcı iş birliğini ve arz-talep ilişkisini göz ardı ettiğini söyledi. Çin’in ABD ile ticari ilişkilerine dönük tutumunun tutarlı olduğunu dile getiren He, ticaret savaşının galibinin olmayacağını ve korumacılığın bir çıkışının bulunmadığını kaydetti. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin abd
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