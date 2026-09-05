FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek enflasyon verilerinde kritik iki rakam belli oldu. TÜİK tarafından açıklanacak temmuz ve ağustos enflasyonuyla beraber Ocak 2027 zammında ilk tablo da ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammına dair beklentisini açıkladı.

En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini
Hande Dağ

TÜİK, temmuz ve ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece milyonlarca emekli ve memur için Ocak 2027 zammına dair ilk iki aylık tablo ortaya çıktı. Enflasyon temmuzda 1,78, ağustosta 1,84 olarak açıklandı. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,66'ya ulaştı. Bir yandan milyonlarca emekli ve memur Ocak 2027 zammı için beklentileri araştırıyor. Uzman isimden çarpıcı tahminler geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini 1

"HENÜZ NİHAİ ZAM ORANI DEĞİL"

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, "TÜİK’in açıkladığı temmuz ve ağustos enflasyonuyla birlikte Ocak 2027 zammı açısından artık elimizde ilk iki aylık veri bulunuyor. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleşti. İki aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesinde oluştu. Ancak bu oran henüz nihai zam oranı değil. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının da açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027’de uygulanacak kesin zam oranı ortaya çıkacak" dedi.
En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN OLUŞAN ZAM ORANI

Bal, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabı doğrudan gerçekleşen enflasyona göre yapılıyor. Hesaplama şu şekilde: (Temmuz 2026) 1,0178 × (Ağustos 2026) 1,0184 − 1 = %3,65. Dolayısıyla bugün itibarıyla, yani yalnızca temmuz ve ağustos verileri üzerinden baktığımızda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için oluşan oran yüzde 3,65. Ancak bunun nihai zam oranı olmadığının altını çizmek gerekiyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonları da bu hesaba eklenecek ve altı aylık toplam enflasyon üzerinden 2027 Ocak zammı kesinleşecek" ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ENFLASYON FARKI

Devamında Bal "Memur ve memur emeklilerinde hesaplama SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı. 2026’nın ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine yüzde 7 toplu sözleşme zammı verildi. 2027’nin ilk 6 ayı için ise toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlendi ve ayrıca enflasyon farkının maaşlara yansıtılması kararlaştırıldı. Dolayısıyla memur açısından kritik eşik yüzde 7. Temmuz-ağustos dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesinde. Bu oran henüz yüzde 7’lik eşiği aşmadığı için bugün itibarıyla memur ve memur emeklisi için oluşan enflasyon farkı yüzde 0. Bu durumda şu an için Ocak 2027’de maaşlara yalnızca garanti edilmiş yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı yansıyacak. Ancak yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 7’yi aşarsa, yüzde 7’yi aşan bölüm için enflasyon farkı oluşacak" dedi. Bal şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin altı aylık enflasyonun yüzde 10 olduğunu varsayarsak:

Enflasyon farkı = (1,10 / 1,07) − 1 = %2,80

Bunun üzerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı geldiğinde toplam artış yaklaşık yüzde 7,94 olacaktır"
En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini 4

OCAK AYINDA EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ

Ocak ayında emeklinin alacağı zamla ilgili de konuşan Bal "Bugünden kesin bir oran söylemek mümkün değil. Fakat artık elimizde önemli bir veri var. İki aylık enflasyon yüzde 3,65 olarak kesinleşmiş durumda. Mevcut veriler üzerinden baktığımda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammının yüzde 10-12 bandında gerçekleşmesi daha olası görünüyor. Burada özellikle TCMB’nin ağustos ayında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltmiş olması önemli. Piyasa katılımcılarının ağustos ayındaki yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,4 seviyesindeydi. Ancak çok önemli bir noktayı ayırmak gerekiyor: Yıllık enflasyonun yüzde 28-29 seviyesinde olması, otomatik olarak emekli zammının da yüzde 28-29 olacağı anlamına gelmiyor. Emeklinin Ocak zammı için esas alınacak olan rakam, Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık TÜFE artışı olacak" dedi.
En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayındaki en düşük emekli maaşı ile ilgili beklentisi sorulan Bal, şu şekilde konuştu:

"Burada da iki ayrı konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23.552 TL’ye yükseltildi.

Bu tutarın farklı zam oranlarına göre karşılığı şöyle olur:

Yüzde 8 zam: 25.436 TL
Yüzde 9 zam: 25.672 TL
Yüzde 10 zam: 25.907 TL
Yüzde 12 zam: 26.376 TL

Dolayısıyla bugünkü verilerle benim en düşük emekli aylığı için beklentim 26.000-27.000 TL civarında.

Fakat burada çok önemli bir hukuki ayrıntı var. 23.552 TL bir “kök aylık” değil, yasal olarak belirlenmiş en düşük ödeme/tamamlama tutarıdır. Ocak ayında bu tutarın yalnızca enflasyon oranında artırılıp artırılmayacağı ayrıca yapılacak yasal düzenlemeye bağlı olacaktır"
En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini 6

Devamında beklentilerini aktaran Bal şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü tablo üzerinden benim beklentim şu şekilde:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 8-12 zam
Memur ve memur emeklileri: Yüzde 7-9 civarında toplam zam
En düşük emekli aylığı: 26.000-27.000 TL bandı

Ancak burada henüz dört aylık enflasyon verisinin açıklanmadığını unutmamak gerekiyor. Özellikle eylül ve ekim döneminde aylık enflasyonların yüzde 2’nin üzerinde gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10’un üzerine çıkması şaşırtıcı olmaz"

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ilde okul servis ücretleri belli olduBir ilde okul servis ücretleri belli oldu
A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

Anahtar Kelimeler:
en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

Ortalık bir anda karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

ABD’den gelen veri piyasayı sarstı! Altın hızla düşüşe geçti

A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e cross motosiklet geliyor! 10 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.