En düşük emekli maaşı için rakam geldi! Ocak 2027 zammı tahmini

TÜİK, temmuz ve ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece milyonlarca emekli ve memur için Ocak 2027 zammına dair ilk iki aylık tablo ortaya çıktı. Enflasyon temmuzda 1,78, ağustosta 1,84 olarak açıklandı. Böylece iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,66'ya ulaştı. Bir yandan milyonlarca emekli ve memur Ocak 2027 zammı için beklentileri araştırıyor. Uzman isimden çarpıcı tahminler geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...



"HENÜZ NİHAİ ZAM ORANI DEĞİL"

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, "TÜİK’in açıkladığı temmuz ve ağustos enflasyonuyla birlikte Ocak 2027 zammı açısından artık elimizde ilk iki aylık veri bulunuyor. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleşti. İki aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesinde oluştu. Ancak bu oran henüz nihai zam oranı değil. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının da açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027’de uygulanacak kesin zam oranı ortaya çıkacak" dedi.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN OLUŞAN ZAM ORANI

Bal, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabı doğrudan gerçekleşen enflasyona göre yapılıyor. Hesaplama şu şekilde: (Temmuz 2026) 1,0178 × (Ağustos 2026) 1,0184 − 1 = %3,65. Dolayısıyla bugün itibarıyla, yani yalnızca temmuz ve ağustos verileri üzerinden baktığımızda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için oluşan oran yüzde 3,65. Ancak bunun nihai zam oranı olmadığının altını çizmek gerekiyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonları da bu hesaba eklenecek ve altı aylık toplam enflasyon üzerinden 2027 Ocak zammı kesinleşecek" ifadelerini kullandı.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ENFLASYON FARKI

Devamında Bal "Memur ve memur emeklilerinde hesaplama SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı. 2026’nın ikinci yarısı için memur ve memur emeklilerine yüzde 7 toplu sözleşme zammı verildi. 2027’nin ilk 6 ayı için ise toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlendi ve ayrıca enflasyon farkının maaşlara yansıtılması kararlaştırıldı. Dolayısıyla memur açısından kritik eşik yüzde 7. Temmuz-ağustos dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesinde. Bu oran henüz yüzde 7’lik eşiği aşmadığı için bugün itibarıyla memur ve memur emeklisi için oluşan enflasyon farkı yüzde 0. Bu durumda şu an için Ocak 2027’de maaşlara yalnızca garanti edilmiş yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı yansıyacak. Ancak yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 7’yi aşarsa, yüzde 7’yi aşan bölüm için enflasyon farkı oluşacak" dedi. Bal şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin altı aylık enflasyonun yüzde 10 olduğunu varsayarsak:

Enflasyon farkı = (1,10 / 1,07) − 1 = %2,80

Bunun üzerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı geldiğinde toplam artış yaklaşık yüzde 7,94 olacaktır"



OCAK AYINDA EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ

Ocak ayında emeklinin alacağı zamla ilgili de konuşan Bal "Bugünden kesin bir oran söylemek mümkün değil. Fakat artık elimizde önemli bir veri var. İki aylık enflasyon yüzde 3,65 olarak kesinleşmiş durumda. Mevcut veriler üzerinden baktığımda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammının yüzde 10-12 bandında gerçekleşmesi daha olası görünüyor. Burada özellikle TCMB’nin ağustos ayında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltmiş olması önemli. Piyasa katılımcılarının ağustos ayındaki yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,4 seviyesindeydi. Ancak çok önemli bir noktayı ayırmak gerekiyor: Yıllık enflasyonun yüzde 28-29 seviyesinde olması, otomatik olarak emekli zammının da yüzde 28-29 olacağı anlamına gelmiyor. Emeklinin Ocak zammı için esas alınacak olan rakam, Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık TÜFE artışı olacak" dedi.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayındaki en düşük emekli maaşı ile ilgili beklentisi sorulan Bal, şu şekilde konuştu:

"Burada da iki ayrı konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23.552 TL’ye yükseltildi.

Bu tutarın farklı zam oranlarına göre karşılığı şöyle olur:

Yüzde 8 zam: 25.436 TL

Yüzde 9 zam: 25.672 TL

Yüzde 10 zam: 25.907 TL

Yüzde 12 zam: 26.376 TL

Dolayısıyla bugünkü verilerle benim en düşük emekli aylığı için beklentim 26.000-27.000 TL civarında.

Fakat burada çok önemli bir hukuki ayrıntı var. 23.552 TL bir “kök aylık” değil, yasal olarak belirlenmiş en düşük ödeme/tamamlama tutarıdır. Ocak ayında bu tutarın yalnızca enflasyon oranında artırılıp artırılmayacağı ayrıca yapılacak yasal düzenlemeye bağlı olacaktır"



Devamında beklentilerini aktaran Bal şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü tablo üzerinden benim beklentim şu şekilde:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 8-12 zam

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 7-9 civarında toplam zam

En düşük emekli aylığı: 26.000-27.000 TL bandı

Ancak burada henüz dört aylık enflasyon verisinin açıklanmadığını unutmamak gerekiyor. Özellikle eylül ve ekim döneminde aylık enflasyonların yüzde 2’nin üzerinde gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10’un üzerine çıkması şaşırtıcı olmaz"