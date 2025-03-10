Çin duyurdu! 2025 yılında bütçeden 1,81 trilyon yuan savunma harcamalarına ayrıldı

14’üncü Çin Ulusal Halk Meclisi 3’üncü Toplantısı kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Silahlı Polis Birliği’nden oluşan heyetin sözcüsü Wu Qian, Çin’in savunma bütçesi ve Taiwan konusunda açıklamada bulundu. Sözcü Wu, Çin hükümetinin savunma inşası ile ekonomik inşanın eş güdümlü şekilde gelişmesi politikası doğrultusunda makul bir savunma bütçesi belirlediğini söyledi. Wu Qian, 2025 yılında merkezi hükümetin bütçesinden 1,81 trilyon yuanın savunma harcamalarına ayrıldığına dikkat çekerek, bunun 2024 yılına göre yüzde 7,2’lik artış anlamına geldiğini aktardı.

Taiwan konusunda da değerlendirmede bulunan sözcü, Taiwan’ın, Çin topraklarının bölünmez bir parçası olduğunu belirterek, ‘Tek Çin’ politikasının uluslararası toplumun ortak konsensüsü olduğunu ifade etti. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır