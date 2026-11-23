Dünyanın önde gelen yapay zeka çipi üreticilerinden Nvidia, Çin bağlantılı casusluk iddialarıyla yeniden gündemde. ABD basınında yer alan son haberlerde, şirketin eski CEO'su Jensen Huang ile ilişkisi olduğu belirtilen Alice Huang'ın Çin'in en üst düzey istihbarat kurumuyla bağlantılı bir isimle uzun süre iletişim kurduğu iddia edildi.

İşte teknoloji dünyasında gündem yaratan iddiaların ayrıntıları...

The New York Times'ın (NYT) aktardığı bilgilere göre, söz konusu temaslar ABD'li yetkililerin bir süredir mercek altına aldığı gelişmeler arasında bulunuyor.

ÇİN İSTİHBARATIYLA BİR YILI AŞKIN TEMAS İDDİASI!

İstihbarat raporları hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Alice Huang'ın 2025 yılının ilkbaharından 2026 sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda görev yapan bir yetkiliyle iletişimini sürdürdüğü öne sürüldü.

Söz konusu iddialar, ABD ile Çin arasında ileri teknoloji ve yapay zeka çipleri üzerinden yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.

Ancak ABD makamları, Huang'ın Çin adına casusluk yaptığına ilişkin kesin bir sonuca ulaşıldığını doğrulamadı.

MİLYARLARCA DOLARLIK ÇİP SATIŞI MERCEK ALTINDA!

Alice Huang'ın geçmişte yöneticiliğini yaptığı Singapur merkezli Megaspeed International şirketi de soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Bir dönem Nvidia'nın milyarlarca dolarlık çip satışlarında önemli müşterilerinden biri olan Megaspeed'in, gelişmiş yapay zeka işlemcilerinin Çin'e ulaştırılmasında rol oynayıp oynamadığı araştırılıyor.

ABD'li yetkililerin 2024 yılından bu yana şirket hakkında soruşturma yürüttüğü belirtiliyor.

JENSEN HUANG'IN İSTİFASIYLA SONUÇLANAN SKANDAL!

The New York Times'ın 29 Ekim'de yayımladığı ilk haberin ardından Nvidia cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandığı aktarıldı.

Haberde, ABD'li yetkililerin başlangıçta Alice Huang hakkındaki casusluk iddialarına temkinli yaklaştığı belirtilmişti.

Buna karşın ortaya çıkan tartışmaların büyümesiyle Jensen Huang'ın yaklaşık iki hafta sonra görevinden ayrıldığı ve Nvidia hisselerinde sert değer kayıpları yaşandığı ifade edildi.

ABD'DEN CASUSLUK İDDİALARINA AÇIKLAMA!

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler ABD yönetiminin soruşturmayla ilgili değerlendirmelerine çevrildi.

Trump yönetiminden yetkililer, Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı yönünde kesin bir tespitte bulunulmadığını birden fazla kez vurguladı.

ABD Başsavcısı Todd Blanche de kasım ayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Huang hakkındaki casusluk şüphelerine ilişkin henüz nihai bir sonuca ulaşmadığını belirtti.

NVIDIA CEPHESİNDE SESSİZLİK!

NYT'nin pazar günü yayımladığı son haber, devam eden soruşturmayla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İddialar hakkında görüşüne başvurulan Jensen Huang'ın sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

Nvidia ve Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcülerinin ise yöneltilen sorulara henüz yanıt vermediği aktarıldı.