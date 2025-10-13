Çin eylülde ihracat ve ithalat artışı kaydetti

Çin'de eylül ayında ihracat ve ithalat artış kaydetti. Bu artış, ABD ile yaşanan tarife sorunlarına rağmen gerçekleşti.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 328,8 milyar dolara ulaştı.

Ülkede ağustosta ihracat yüzde 4,4 artış göstermişti. Eylülde ihracat, Wind'in belirlediği yüzde 5,6'lık beklentiyi aştı.

Bu dönemde ülkenin ithalatı yıllık bazda yüzde 7,4 artarak 238,1 milyar dolara yükseldi. İthalat, son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İthalat ağustosta yalnızca yüzde 1,3 artış göstermişti. Eylül ayı ithalat rakamı Wind'in belirlediği beklentinin üzerinde artış kaydetti.

Çin'in eylül ayı dış ticaret fazlası 90,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler, dış ticaretteki artışın ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, ulusal tatil için verilen erken siparişler de etkili oldu.

Çin'in ABD'ye ihracatı düşmeye devam ediyor. Eylülde, ABD'ye ihracat yüzde 27 azaldı.

Çin'in ABD'ye ihracatı temmuzda yüzde 21,7, ağustosta ise yüzde 33,1 oranında azalmıştı.

Bu dönemde, AB ülkelerine ihracatı yüzde 14,2, ASEAN ülkelerine yüzde 15,6 ve Afrika ülkelerine yüzde 56,4 oranında arttı.

Çin'in ocak ve şubat aylarındaki ihracatı yüzde 2,3 artarken, mart ayında önceden yapılan sevkiyatlar nedeniyle artış yüzde 12,4 olmuştu.

Nisan ayında karşılıklı tarifelere rağmen ihracat artışı yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Eylül'de ihracat hızı düşüş gösterdi.

Çin'in ithalatı ocak ve şubat aylarında yüzde 8,4 azalmıştı. Martta ise yüzde 4,3 azalmıştı.

Pekin yönetimi, nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlamalar getirdi. Ancak bu durum eylülde rakamlara yansımadı.

Gerilimlerin nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı, Çin'in nadir toprak konusundaki adımlarını eleştirdi. Trump, Çin'in dünyayı esir almasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Trump, 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacaklarını duyurdu.

İki ülke arasında yaşanan gerilim, müzakerelerin sürdüğü dönemde dikkati çekti. Liderlerin bu ay içinde bir araya geleceği belirtiliyor.

Bu yıl karşılıklı tarife artışlarıyla süren anlaşmazlığın henüz çözülmemesi belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Son müzakereler Eylül ayında Madrid’de yapıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır