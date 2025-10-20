FİNANS

Çin gayrimenkul sektöründe fiyatlar düştü

Çin'de gayrimenkul sektöründeki finansman problemleri devam ediyor. Konut fiyatlarında eylülde düşüş sürmektedir.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki finansman problemleri ve yatırımlardaki azalma konut fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Ulusal İstatistik Bürosu, konut fiyat endeksini açıkladı. Eylülde, 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları pek çok kentte düştü. Birinci kuşak kentler arasında Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın yıllık yüzde 0,7 azaldı.

İkinci kuşak kentlerde bu oran yüzde 2,1, üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Şanghay'da ise yeni konut fiyatları yıllık yüzde 5,6 artış gösterdi. Bu durum, birinci kuşak kentler arasında bir istisnadır.

İkinci el konut fiyatları da geriledi. Birinci kuşak kentlerde yıllık düşüş yüzde 3,2, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5, üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5,7 oldu.

Fiyat düşüşlerinin tüm kategorilerde, önceki aylara göre yavaşladığı gözlemlendi.

Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den beri düşüş gösteriyor. Kovid-19 sonrası emlak piyasasındaki daralma bu durumu etkiliyor.

Gayrimenkul yatırımları 2023 yılında yüzde 9,6, 2024 yılında ise yüzde 10,6 azaldı. 2025'in ilk 9 ayında da yüzde 13,9 gerileme yaşandı.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak için kredi faizlerini düşürdü. Ayrıca, yerel yönetimler konut satışlarını desteklemek için çeşitli politikalar geliştirdi.

Ancak bu adımlar henüz genel eğilimi değiştiremedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

