Çin’in büyümesine 'koronavirüs' darbesi! 30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

1,4 milyarı aşkın nüfusuyla dünya nüfusunun beşte birine sahip olan Çin, koronavirüsle savaşmaya devam ediyor. Dünya yüzölçümünün yüzde 20’sini kaplayan ülke, hastalıktan dolayı yaşanan can kayıplarının yanında ekonomi olarak da büyük problemlerle karşı karşıya.

Çin halihazırda dünyanın en büyük üreticisi ve tedarikçisi konumunda bulunuyor. Dünya genelindeki ticaret hareketleriyle yaklaşık olarak 15 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip konumda bulunuyor. ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, yaşanan virüs salgınıyla parasal olarak da yara almaya başladı.

Merkezi bütçeden 13 milyar dolarlık fon ayrıldı

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu CUI Wei’nin açıklamasına göre Çin hükümeti salgınla mücadelede kullanmak üzere merkezi bütçeden 13 milyar dolarlık fon ayırdı, aynı zamanda 19 eyaletin değişik büyükşehir ve bölgeye birebir olarak yardımda bulunmasını sağlandı, çok sayıda çalışan ve malzeme desteği tedarik edildi.

30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

2020 yıl sonu büyüme tahminleri şu ana kadar 1 puan düşürüldü. Risklerin artması ve ekonomik faaliyetlerin aksamasıyla bu oranların daha da geriye çekilebileceği konuşuluyor. Son 8 yıllık büyüme rakamlarına bakıldığında en düşük büyüme bu yıl için öngörülüyor.