FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Çin’in büyümesine 'koronavirüs' darbesi! 30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

Çin’in büyümesine 'koronavirüs' darbesi! 30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs, Çin’e büyüme odaklı büyük zarar veriyor. 15 trilyon dolarlık bir ekonomi virüs endişesinden dolayı ağır darbeler alıyor. Çin’de yıl sonu büyüme tahminleri aşağı çekiliyor ve son 30 yılın en düşük büyüme rakamı öngörülüyor. Salgının yılın ilk üç ayındaki maliyeti 280 milyar dolar olarak bekleniyor.

Çin’in büyümesine 'koronavirüs' darbesi! 30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

1,4 milyarı aşkın nüfusuyla dünya nüfusunun beşte birine sahip olan Çin, koronavirüsle savaşmaya devam ediyor. Dünya yüzölçümünün yüzde 20’sini kaplayan ülke, hastalıktan dolayı yaşanan can kayıplarının yanında ekonomi olarak da büyük problemlerle karşı karşıya.

Çin halihazırda dünyanın en büyük üreticisi ve tedarikçisi konumunda bulunuyor. Dünya genelindeki ticaret hareketleriyle yaklaşık olarak 15 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip konumda bulunuyor. ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, yaşanan virüs salgınıyla parasal olarak da yara almaya başladı.

Merkezi bütçeden 13 milyar dolarlık fon ayrıldı

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu CUI Wei’nin açıklamasına göre Çin hükümeti salgınla mücadelede kullanmak üzere merkezi bütçeden 13 milyar dolarlık fon ayırdı, aynı zamanda 19 eyaletin değişik büyükşehir ve bölgeye birebir olarak yardımda bulunmasını sağlandı, çok sayıda çalışan ve malzeme desteği tedarik edildi.

30 yılın en düşük büyümesi bekleniyor

2020 yıl sonu büyüme tahminleri şu ana kadar 1 puan düşürüldü. Risklerin artması ve ekonomik faaliyetlerin aksamasıyla bu oranların daha da geriye çekilebileceği konuşuluyor. Son 8 yıllık büyüme rakamlarına bakıldığında en düşük büyüme bu yıl için öngörülüyor.

Çin ekonomisi 2012’de yüzde 7,9 büyürken, 2013’te yüzde 7,8, 2014’te yüzde 7,3, 2015’te yüzde 6,9, 2016’da yüzde 6,7, 2017’de yüzde 6,8, 2018’de yüzde 6,6 ve geçtiğimiz yıl yüzde 6,1 büyüme oranı yakaladı. Geçtiğimiz seneki büyüme oranı ABD ile yaşanan ticaret savaşının gölgesinde son 29 yıldaki en düşük oran olarak da kayıtlara geçmişti. ABD Başkanı Trump’ın Çin ürünlerine getirdiği ek vergiler, buna Çin hükümetinden gelen cevap savaşı harlamıştı. Çin ve ABD arasında yaşanan gelişmelerden başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya ekonomisi etkilenmişti. 2020 yılsonu büyüme rakamının geçtiğimiz yıldan düşük oluşmasıyla son 30 yılın en düşük büyümesi oranı yakalanmış olacak.

İlk üç aylık maliyet 280 milyar dolar

Londra merkezli danışmanlık şirketi Capital Economics, salgının, 2020 yılının ilk üç ayı içindeki maliyetini 280 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Salgın elektronik ürünlerin temininde de olumsuzluklar doğurdu. Bilgisayar, tablet ya da telefon ekranının Çin'de imal ediliyor olması ya da Çin'den gelen parçalar içermesi dünyadaki elektronik perakendeciliği negatif olarak yansıyor.

Çin Turizm Akademisi tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan bir araştırmaya göre Çinli turistler 2018 yılında 150 milyon yurt dışı seyahat yaptı. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'ne göre, Çinli turistler 2018 yılında yurt dışında 270 milyar dolar harcadı. ABD'li turistler ise aynı dönemde 144 milyar dolar harcadı.

Ülkede teknoloji ürünlerinde de düşüş yaşanması bekleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarının yüzde 50’ye kadar gerilemesi öngörülüyor. Çin’de otomobil satışları da düşüşten nasibini aldı. Ülkede otomobil satışları Ocak ayında yüzde 22 oranında düştü.

Kapasiteler düşürüldü

Talepler azalınca Çin ekonomisi yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başladı. Bu durumun koronavirüsten kaynaklı kapanmaların kısa vadeli etkisini gösterdiği belirtiliyor.

Maaş kesintileri yaşanıyor

Çin kaynaklarına göre çok sayıda insan saatlik iş kayıpları yüzünden maaş kesintilerine uğruyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, büyük ölçekli işten çıkarmalar konusunda ‘engelleyin’ uyarısı yaptı. Çin Merkez Bankası, bankalara sağladığı 1 yıl vadeli krediler için faizi 10 baz puan düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBOC) ticari bankalara orta vadeli fonlama sağladı ve bu fonlama için uyguladığı faizi düşürdü.
PBOC pazartesi günü bankalara 200 milyar yuan (29 milyar dolar) tutarında bir yıl vadeli kredi sağladı. Bu imkan için uygulanan faizi ise 10 baz puan düşürerek yüzde 3.15 ile 2017'den beri en düşük seviyesine çekti. PBOC ayrıca 7 gün vadeli ters repo işlemi ile de piyasaya 100 milyar yuan verdi. Böylelikle, Pazartesi günü vadesi gelen 1 trilyon yuanlık ters repo dönüşünün 700 milyar yuanlık kısmı geri çekilmiş oldu.

Salgının ekonomi üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiler izlenmeye devam ediliyor.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
'5 milyon şirket risk altında''5 milyon şirket risk altında'
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, ekonomi, Çin,

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Türkiye koronavirüs kuşatmasında!

Türkiye koronavirüs kuşatmasında!

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Yerli otomobilde flaş gelişme! Tarih verildi

Yerli otomobilde flaş gelişme! Tarih verildi

Torba teklif, Meclis'te kabul edildi

Torba teklif, Meclis'te kabul edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

Bir günde servetini 8 milyar dolar artırdı

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Başvuru ücretine 20 euro zam

Başvuru ücretine 20 euro zam

Metro'nun sahibi intihar etti

Metro'nun sahibi intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı

Çin milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

Fitch: Koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor

'Covid-19 dünyada 5 milyon şirketi etkileyebilir'

'5 milyon şirket risk altında'

Victoria's Secret, Sycamore çoğunluk hissesini Sycamore Partners'a 1.1 milyar dolara satıyor

Ünlü moda şirketi satılıyor

General Motors, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'dan çekiliyor

Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Burberry coronavirüs nedeniyle Çin’de 24 mağazasını kapattı

Dev şirket Çin’de 24 mağazasını kapattı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.