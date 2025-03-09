FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Çin'in döviz rezervleri şubatta 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervleri şubatta 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştı

09.03.2025 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, şubat ayında 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin'in döviz rezervleri şubatta 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Şubat 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, şubat sonunda bir önceki aya göre 18,2 milyar dolarlık artış kaydetti.

Ocak ayına kıyasla yüzde 0,57 artış gösteren rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada, şubat ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri, 15 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Almanya'nın büyük havalimanlarında uyarı grevleri... Ciddi aksamalara yol açması bekleniyorAlmanya'nın büyük havalimanlarında uyarı grevleri... Ciddi aksamalara yol açması bekleniyor
Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyorÇin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
36,44
36,51
% 0.2
23:59
Euro
39,46
39,73
% 0.59
23:59
İngiliz Sterlini
47,08
47,27
% 0.4
23:59
Avustralya Doları
22,99
23,04
% -0.12
23:59
İsviçre Frangı
41,40
41,51
% 0.6
23:59
Rus Rublesi
0,40
0,41
% -0.89
23:59
Çin Yuanı
5,04
5,04
% 0.27
21:38
İsveç Kronu
3,61
3,62
% 1.07
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyor

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyor

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!

Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.