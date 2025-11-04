FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Cinsel içerikli oyuncak krizi! Shein satışları durdurdu... "Çocuk benzeri görünüme sahip"

Asya merkezli e-ticaret devi Shein, Fransa'da kriz yarattı. Cinsel içerikli oyuncakların 'çocuk görünümde' olduğu için Fransız makamları harekete geçti. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, söz konusu ürünlerin yeniden satışa sunulması durumunda şirketin Fransız pazarında tamamen yasaklanabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan şirket krizin ardından platformda bulunan tüm cinsel içerikli oyuncakların satışının dünya genelinde yasaklandığını duyurdu.

Cinsel içerikli oyuncak krizi! Shein satışları durdurdu... "Çocuk benzeri görünüme sahip"
Melih Kadir Yılmaz

Asya merkezli e-ticaret devi Shein, Fransa'da gündem oldu. Platformda bulunan cinsel içerikli oyuncakların çocuk görünümde olmasıyla ilgili olarak Fransız savcıları soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından Shein açıklamada bulundu ve yargı makamlarıyla iş birliği içinde olacaklarını duyurdu. Shein ayrıca web sitesinde 'çocuk benzeri görünüme sahip' ürünlerin sergilendiği yönündeki suçlamaların ardından platformunda tüm cinsel içerikli oyuncakların satışını dünya genelinde yasakladığını açıkladı.

Cinsel içerikli oyuncak krizi! Shein satışları durdurdu... "Çocuk benzeri görünüme sahip" 1

"CİNSEL İÇERİKLİ OYUNCAKLARLA BAĞLANTILI TÜM SATICI HESAPLAR KALICI OLARAK YASAKLANDI"

Shein tarafından yapılan açıklamada, "yasa dışı veya mevzuata aykırı cinsel içerikli oyuncaklarla bağlantılı tüm satıcı hesaplarının kalıcı olarak yasaklandığını" ve küresel platform genelinde denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Fransa’nın tüketici koruma kurumu, hafta sonu yaptığı açıklamada, sitedeki bazı ürün açıklamaları ve kategorilendirmelerinin “içeriğin cinsel içerik niteliğinde olduğuna dair şüphe bırakmadığını” belirterek endişelerini dile getirmişti.

Cinsel içerikli oyuncak krizi! Shein satışları durdurdu... "Çocuk benzeri görünüme sahip" 2

Shein’in Fransa sözcüsü Quentin Ruffat, RMC radyosuna yaptığı açıklamada “Yargı makamlarıyla tam iş birliği içinde olacağız” diyerek, şirketin bu tür ürünleri satın alan kişilerin isimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

"TAMAMEN ŞEFFAF OLACAĞIZ, GEREKENİ YAPACAĞIZ"

BBC'de yer alan habere göre, Ruffat, “Yetkililer bizden isterse, tamamen şeffaf olacağız ve gerekeni yapacağız. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız. Yaşanan olay ciddi, kabul edilemez ve tahammül edilemez,” ifadelerini kullandı.

Paris Savcılığı, çocuk benzeri cinsel içerikli oyuncaklarının satışı nedeniyle Shein’in yanı sıra rakip çevrim içi perakendeciler AliExpress, Temu ve Wish hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılığa göre, soruşturma “şiddet içeren, cinsel içerik veya uygunsuz mesajların, reşit olmayanların erişimine açık biçimde dağıtılması” suçlamasına dayanıyor.

MALİYE BAKANI UYARDI! TEKRARLANIRSA FRANSIZ PAZARINDAN YASAKLANABİLİR

Fransa’nın dolandırıcılıkla mücadele birimi, Cumartesi günü Shein’in çocuk görünümlü cinsel içerikli oyuncakları sattığını tespit ettikten sonra durumu savcılığa bildirmişti.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, söz konusu ürünlerin yeniden satışa sunulması durumunda şirketin Fransız pazarından tamamen yasaklanabileceği uyarısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gören dönüp tekrar baktı 'Satmamız için bize verdi, çok şaşırdım'Gören dönüp tekrar baktı 'Satmamız için bize verdi, çok şaşırdım'
Motokuryeler için son 11 gün! Yetki belgesi ücreti 17 bin 252 TL'ye yükselecekMotokuryeler için son 11 gün! Yetki belgesi ücreti 17 bin 252 TL'ye yükselecek

Anahtar Kelimeler:
e-ticaret oyuncak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.