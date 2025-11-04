Cinsel içerikli oyuncak krizi! Shein satışları durdurdu... "Çocuk benzeri görünüme sahip"

Asya merkezli e-ticaret devi Shein, Fransa'da gündem oldu. Platformda bulunan cinsel içerikli oyuncakların çocuk görünümde olmasıyla ilgili olarak Fransız savcıları soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından Shein açıklamada bulundu ve yargı makamlarıyla iş birliği içinde olacaklarını duyurdu. Shein ayrıca web sitesinde 'çocuk benzeri görünüme sahip' ürünlerin sergilendiği yönündeki suçlamaların ardından platformunda tüm cinsel içerikli oyuncakların satışını dünya genelinde yasakladığını açıkladı.

"CİNSEL İÇERİKLİ OYUNCAKLARLA BAĞLANTILI TÜM SATICI HESAPLAR KALICI OLARAK YASAKLANDI"

Shein tarafından yapılan açıklamada, "yasa dışı veya mevzuata aykırı cinsel içerikli oyuncaklarla bağlantılı tüm satıcı hesaplarının kalıcı olarak yasaklandığını" ve küresel platform genelinde denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Fransa’nın tüketici koruma kurumu, hafta sonu yaptığı açıklamada, sitedeki bazı ürün açıklamaları ve kategorilendirmelerinin “içeriğin cinsel içerik niteliğinde olduğuna dair şüphe bırakmadığını” belirterek endişelerini dile getirmişti.

Shein’in Fransa sözcüsü Quentin Ruffat, RMC radyosuna yaptığı açıklamada “Yargı makamlarıyla tam iş birliği içinde olacağız” diyerek, şirketin bu tür ürünleri satın alan kişilerin isimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

"TAMAMEN ŞEFFAF OLACAĞIZ, GEREKENİ YAPACAĞIZ"

BBC'de yer alan habere göre, Ruffat, “Yetkililer bizden isterse, tamamen şeffaf olacağız ve gerekeni yapacağız. Bunun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız. Yaşanan olay ciddi, kabul edilemez ve tahammül edilemez,” ifadelerini kullandı.

Paris Savcılığı, çocuk benzeri cinsel içerikli oyuncaklarının satışı nedeniyle Shein’in yanı sıra rakip çevrim içi perakendeciler AliExpress, Temu ve Wish hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılığa göre, soruşturma “şiddet içeren, cinsel içerik veya uygunsuz mesajların, reşit olmayanların erişimine açık biçimde dağıtılması” suçlamasına dayanıyor.

MALİYE BAKANI UYARDI! TEKRARLANIRSA FRANSIZ PAZARINDAN YASAKLANABİLİR

Fransa’nın dolandırıcılıkla mücadele birimi, Cumartesi günü Shein’in çocuk görünümlü cinsel içerikli oyuncakları sattığını tespit ettikten sonra durumu savcılığa bildirmişti.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, söz konusu ürünlerin yeniden satışa sunulması durumunda şirketin Fransız pazarından tamamen yasaklanabileceği uyarısında bulundu.