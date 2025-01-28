Coca-Cola toplatılıyor! Avrupa uyardı: 'Sakın tüketmeyin' O ülkelerden geri çağrıldı

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

KLORAT TESPİTİ İLE ALARM VERİLDİ

Coca-Cola ürünlerinde klorat adı verilen zararlı bir madde tespit edilmesinin ardından dikkatler bu markaya çevrildi. Uzmanlar, tüketicilere “Dikkatli olun, bu ürünleri tüketmeyin” uyarısında bulundu. Ürünlerin toplatılma kararı alınırken, olay büyük yankı uyandırdı.

O MARKALAR GERİ ÇAĞRILDI

Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

TEHLİKEDE OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi.

Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.

KLORAT NEDİR?

Klorat, bazı tarım ilaçlarında ve temizlik ürünlerinde kullanılan kimyasal bir maddedir. Fazla miktarda tüketildiğinde sağlığımıza zarar verebilir; özellikle bağışıklık sistemini zayıflatır.

(AA)