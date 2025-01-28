Coca-Cola toplatılıyor! Avrupa uyardı: 'Sakın tüketmeyin' O ülkelerden geri çağrıldı

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.
Coca-Cola ürünlerinde klorat adı verilen zararlı bir madde tespit edilmesinin ardından dikkatler bu markaya çevrildi. Uzmanlar, tüketicilere “Dikkatli olun, bu ürünleri tüketmeyin” uyarısında bulundu. Ürünlerin toplatılma kararı alınırken, olay büyük yankı uyandırdı.
Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.
Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi.
Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.
Klorat, bazı tarım ilaçlarında ve temizlik ürünlerinde kullanılan kimyasal bir maddedir. Fazla miktarda tüketildiğinde sağlığımıza zarar verebilir; özellikle bağışıklık sistemini zayıflatır.
(AA)
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