ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8'den yüzde 1,8'e revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,8 arttı.

Mart ayının başında yayımlanan öncü verilerde tarım dışı iş gücü verimliliğinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,8 arttığı öngörülmüştü. Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 artmıştı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üretim yüzde 1,5 artarken, çalışma saati yüzde 0,2 azaldı. Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği 2025 yılı genelinde ise yüzde 2,1 arttı. Söz konusu oran 2024'te yüzde 3 olarak kaydedilmişti. ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde yaşanan artış da yüzde 2,8'den yüzde 4,4'e revize edildi.

Birim emek maliyeti geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1 artmıştı. ABD'de birim emek maliyeti geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Geçen yıl genelinde ise birim emek maliyeti yüzde 2,3 yükseldi. Birim emek maliyeti 2024'te yüzde 2,4 artmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
THY yolcularının memnuniyeti arttı!THY yolcularının memnuniyeti arttı!
Hürmüz kapalı olunca yeni rota oluştuHürmüz kapalı olunca yeni rota oluştu

En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Altın tükendi, kuyumcunun camındaki yazı şaşırttı: 'Vallahi, billahi, tillahi'

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

