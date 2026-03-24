Benzin ve motorine zam geldi: Tabelalar değişti! 24 Mart 2026 akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün benzin ve motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 24 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 24 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine zam beklentisi oluşmuştu. Son olarak zam gerçekleşti. Benzine 93 kuruş, motorine ise 6 TL 58 kuruş zam yapıldı. Motorin bazı bölgelerde 80 TL'ye dayanırken bazı bölgelerde ise 80 TL'yi aştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.01 TL

Motorin: 77.68 TL

LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.87 TL

Motorin: 77.54 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.99 TL

Motorin: 78.82 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.26 TL

Motorin: 79.09 TL

LPG: 30.29 TL