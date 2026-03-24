Benzin ve motorine zam geldi: Tabelalar değişti! 24 Mart 2026 akaryakıt fiyatları

Akaryakıta zam mı geldi? ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları direkt olarak etkilerken akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişiyor. Son olarak akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe ya da ürünlerine zam geldi? Motorine zam var mı, ne kadar? Benzine zam var mı? Benzin zammı ne kadar? 24 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Hande Dağ

Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün benzin ve motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 24 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 24 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine zam beklentisi oluşmuştu. Son olarak zam gerçekleşti. Benzine 93 kuruş, motorine ise 6 TL 58 kuruş zam yapıldı. Motorin bazı bölgelerde 80 TL'ye dayanırken bazı bölgelerde ise 80 TL'yi aştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.01 TL
Motorin: 77.68 TL
LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.87 TL
Motorin: 77.54 TL
LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.99 TL
Motorin: 78.82 TL
LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.26 TL
Motorin: 79.09 TL
LPG: 30.29 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.39
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.86
Gazyağı
94.48
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

