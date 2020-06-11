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Covid-19 nedeniyle zarar edeceğini açıklayan Starbucks 400 şubesini kapatıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

Covid-19 salgını nedeniyle dünya çapındaki mağazalarında satışların yarıya düştüğü Starbucks, ABD ve Kanada’nın çeşitli eyaletlerindeki yaklaşık 10 bin şubeden 400’ünün önümüzdeki 18 ay boyunca kapalı kalacağını açıkladı.

Covid-19 nedeniyle zarar edeceğini açıklayan Starbucks 400 şubesini kapatıyor

Devam eden salgın nedeniyle bu çeyrekte satışlarda yaklaşık 3,2 milyar dolar kaybedeceği belirten ABD'nin Seattle merkezli ünlü kahve mağazalar zinciri, bu sayede krizden en az zararla çıkmayı hedefliyor.

Ayrıca şirketin yeni açılan şubelerinden yaklaşık 50'sinin de yalnızca arabaya servis ve elden teslim şeklinde hizmet vereceği söylendi.

Starbucks, piyasa koşulları nedeniyle her yıl yaklaşık 100 mağazasını kapatıyor. Koronavirüsün görüldüğü bu sene ise özellikle Çin’deki mağazalarında büyük zarar açıklayan şirket, mevcut durgunluktan toparlanmak adına sene sonuna kadar kapalı kalacak şube sayısını artırmayı düşünüyor.

Şirket, ABD ve Kanada’da hangi şubelerin kapalı kalacağı bilgisini paylaşmadı. Fakat Starbucks CEO'su Kevin Johnson yaptığı basın açıklamasında, bu mağazaların üniversite kampüsleri ya da alışveriş merkezlerindeki gibi "yüksek sosyal toplanma yerlerinde" olacağını söyledi. (EURONEWS)

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