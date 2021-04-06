Credit Suisse'de Archegos depremi yöneticileri işinden etti

Credit Suisse, Archegos Capital adlı hedge fonun iflasından dolayı ilk çeyrekte bilançosunda yaklaşık 900 milyon İsviçre frankı zarar oluşacağını belirtti. Banka bu sabah yaptığı açıklamaya göre hisse geri alım planlarını askıya aldı ve temettü ödemelerini üçte iki oranında düşürdü.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Archegos nedeniyle aldığı pozisyonları kapatmak için 2 milyar doların üzerinde hisse satışı yapan İsviçre’nin ikinci büyük bankası, risk yönetimi biriminin başında bulunan Lara Warner ve yatırım bankacılığı biriminin başkanı Brian Chin’in kayıpların ardından görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Credit Suisse CEO’su Thomas Gottstein yaptığı açıklamada, “ABD merkezli bir hedge fonunun çöküşüne bağlı olarak Prime Services birimimizdeki ciddi kayıp kabul edilemez. Ders çıkaracağız. Credit Suisse köklü bir geçmişe sahip güçlü bir kurum olmaya devam ediyor” dedi.

BİR AYDA İKİ SKANDAL

Archegos’un iflası, Greensill Capital’in çöküşünden sadece bir ay sonra Credit Suisse’in zarar ettiği ikinci büyük finansal skandal olurken, 1 Mart’tan bu yana bankanın hisseleri yüzde 25 düştü.