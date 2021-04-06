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Credit Suisse'de Archegos depremi yöneticileri işinden etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2021 15:12 | Son Güncelleme

İsviçre Bankası Credit Suisse , Archegos Capital adlı hedge fon ile yaptığı işlemler nedeniyle 4.4 milyar İsviçre frankı (4.7 milyar dolar) zarar ettiğini açıklarken, bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri görevlerini bıraktı.

Credit Suisse'de Archegos depremi yöneticileri işinden etti

Credit Suisse, Archegos Capital adlı hedge fonun iflasından dolayı ilk çeyrekte bilançosunda yaklaşık 900 milyon İsviçre frankı zarar oluşacağını belirtti. Banka bu sabah yaptığı açıklamaya göre hisse geri alım planlarını askıya aldı ve temettü ödemelerini üçte iki oranında düşürdü.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Archegos nedeniyle aldığı pozisyonları kapatmak için 2 milyar doların üzerinde hisse satışı yapan İsviçre’nin ikinci büyük bankası, risk yönetimi biriminin başında bulunan Lara Warner ve yatırım bankacılığı biriminin başkanı Brian Chin’in kayıpların ardından görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Credit Suisse CEO’su Thomas Gottstein yaptığı açıklamada, “ABD merkezli bir hedge fonunun çöküşüne bağlı olarak Prime Services birimimizdeki ciddi kayıp kabul edilemez. Ders çıkaracağız. Credit Suisse köklü bir geçmişe sahip güçlü bir kurum olmaya devam ediyor” dedi.

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BİR AYDA İKİ SKANDAL

Archegos’un iflası, Greensill Capital’in çöküşünden sadece bir ay sonra Credit Suisse’in zarar ettiği ikinci büyük finansal skandal olurken, 1 Mart’tan bu yana bankanın hisseleri yüzde 25 düştü.

Credit Suisse’in yönetim kurulu Archegos kaynaklı zararlar hakkında inceleme başlattı. Banka ayrıca Greensill tarafından ihraç edilen tahvillere yatırım yapan 10 milyar dolarlık tedarik zinciri fonları hakkında da inceleme başlattı. Yönetim kurulu üyeleri için ikramiyeler kaldırıldı.

Credit Suisse hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1.5 düştü.

Credit Suisse, Christian Meissner’ın 1 Mayıs’tan itibaren yatırım bankacılığı birimi başkanlığına atanacağını açıkladı. Şubat 2019’a kadar bankanın risk yönetimi birimi başkanlığı görevini yürüten Joachim Oechslin geçici olarak risk yönetimi başkanlığını tekrar üstlenecek.

(Reuters)

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