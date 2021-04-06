JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,4'e yükseltti

Yatırım bankası JPMorgan, TL’de son dönemde kaydedilen değer kaybının fiyat baskısı oluşturmaya başladığını söyleyerek, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,2’den yüzde 13,4’e revize etti.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mart’ta beklentilere yakın aylık yüzde 1,08 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15,61’den yüzde 16,19’a yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesine çıktı.
JPMorgan’ın bugün yayınladığı notta, “Talep koşullarındaki olası zayıflamaya rağmen, enflasyon dinamikleri kötüleşti” denildi.
Raporda, “Sonuç olarak, yıl sonu enflasyon tahminimizi %11.2’den %13.4’e revize ettik. 2022 sonu enflasyon tahminimizi değiştirmeyerek %10.5’te tuttuk” denildi.
(Reuters)
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