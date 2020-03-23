CVS, ABD'de koronavirüsle mücadeleye destek için 50,000 yeni çalışan alımı yapacak

ABD'li eczane zinciri CVS Health Corp., ABD`de corona virüsle mücadeleye destek için 50,000 yeni çalışan alımı yapacağını duyurdu.

Yeni istihdamın mağaza görevlisinden ev teslimatçısına kadar farklı pozisyonları kapsayacağını belirten şirket, CVS mağazalarında müşterilere hizmet sunmakla yükümlü çalışanlarına 150 dolar ile 500 dolar arasında ek ödeme yapılacağını da duyurdu.

Şirket geçen hafta Shrewsbury, Massachusetts'teki CVS eczanesinin otoparkında sınırlı sayıdaki bir kitle için COVID-19 test merkezi açacağını açıklamıştı.

KAYNAK:REUTERS



