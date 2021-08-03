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Dev havayolu şirketi duyurdu: 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

03.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı etkileyen pandeminin ardından bir şirket daha olumsuz koşullara dayanamayarak, 2.500 çalışanını görevden alacak. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden birisi olan Qantas, Sydney kilitlenmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını bildirdi.

Dev havayolu şirketi duyurdu: 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Avustralya ulusal havayolu şirketi Qantas tarafından yapılan açıklamaya göre, Sidney'deki bir kilitlenmenin Avustralya'nın tamamında hava yolculuğunu olumsuz etkilemesi sebebiyle 2.500 personelin işine son verilecek.

İZİN SÜRELERİ EN AZ İKİ AY OLACAK

Havaalanı çalışanları ile beraber pilot ve mürettebat gibi birçok alanda çalışan bu durumdan etkilenecek ve izin süreleri en az iki ay devam edecek.

Reuters'ta yer alan habere göre, Qantas, ağustos ortasına kadar personele ödeme yapacağını ve ardından hükümet destek ödemeleri için başvurabileceklerini söyledi. Haziran ayından bu yana, Covid salgınları çoğu Avustralya eyaletini kısıtlamaları yeniden uygulamaya zorladı.

Qantas

Son derece bulaşıcı Delta varyantı, birkaç şehirde kilitlenmeleri ve bazı eyalet sınırlarını kapatmayı zorunlu kıldı. Neredeyse tüm eyaletler, Avustralya'nın en büyük şehrinden gelen yolcuları yasakladı.

Qantas CEO'su Alan Joyce, son Delta salgınlarının binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açtığını söyledi. Yeni Zelanda ile bir seyahat balonu da askıya alınınca. Bay Joyce, havayolunun 2500 işçiyi artık çalışan olarak tutamayacağını duyurdu.

Geçen yıl Qantas, işgücünün yaklaşık beşte biri olan yaklaşık 6.000 personeli işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Qantas, Avustralya'nın uluslararası sınırlarını kapatması nedeniyle uluslararası rotalara devam edemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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