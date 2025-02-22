Dev restoran zinciri iflas bayrağını çekiyor! 300 milyon dolar toplamıştı ama...

Bir iflas haberi de Florida'dan geldi. 1983 yılında 6 girişimcinin bir araya gelmesi ile kurulan kanat restoranı 'Hooters' iflas başvurusunun hazırlıklarına başladı. Ülke çapında 300 şubesi bulunan dev restoran zincirinin son dönemde müşteri trafiği azalması ve maliyetler ile baş edemeleri nedeniyle dar boğaza girildi.

DAR BOĞAZA GİRDİLER

Mali zorluklarla mücadele etmek için Accordion Partners isimli bir dönüşüm danışmanlığı şirketi ile çalışan restoran zinciri, Bloomberg'ün iddiasına göre şirketin alacaklılarından birkaçı da yatırım bankası Houlihan Lokey'den de rehberlik almaya başladı.

300 MİLYON DOLAR TOPLAMIŞLARDI

'Sansasyonel' olarak kendilerini tanımlayan Atlanta merkezli restoran zinciri, 2021 yılında işletmelerin franchise ücretlerini ve diğer varlıkları teminat olarak kullanmasına imkan sağlayan bir finansman yapısı olan varlığa dayalı tahviller aracılığıyla yaklaşık 300 milyon dolar toplamıştı.

Tüm işletme menkul kıymetleştirmesi olarak bilinen bu yapılandırılmış borçlanma biçimi, genellikle restoran zincirleri, spor salonları ve diğer franchise ağırlıklı işletmeler tarafından kullanılıyor.