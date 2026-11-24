Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Uraloğlu, sunumunda demiryolu yatırımları hakkında da açıklamada bulundu.

DEMİRYOLU AĞI 14 BİN 272 KİLOMETREYE ULAŞTI

Uraloğlu, “Demiryollarımız, ecdadımızdan devraldığımız köklü bir miras ve Cumhuriyetimizin kalkınma hamlesinin öncü eserlerindendir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızı yeniden kalkınma hamlemizin merkezine taşıdık” dedi.

2002’de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağını 14 bin 272 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Bugün 4 bin 724 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımız sürüyor. Demiryollarımızı projelendirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.”

“SAATTE 225 KİLOMETRE HIZA SAHİP İLK MİLLÎ HIZLI TRENİMİZDE SERİ ÜRETİME BAŞLADIK”

Hayata geçirdikleri yatırımlarla hem yolcu hem de yük taşımacılığını güçlendirdiklerini de anlatan Bakan Uraloğlu, “2025 yılında 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşıdık. Artık kendi trenimizi kendimiz üretiyoruz. 13 millî elektrikli tren setimiz, 8 millî banliyö setimiz ve 40 E5000 lokomotifimiz raylarda. Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk millî hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demiryolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır.” diye konuştu.

HIZLI TREN NÜFUSUN YÜZDE 53’ÜNE HİZMET VERİYOR

Hızlı tren ağıyla bugün 23 ile ve nüfusun yüzde 53’üne hizmet verdiklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“14 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık. Ankara–İstanbul, Ankara–Konya–Karaman ve Ankara–Sivas hatlarımızın ardından, 9 Ekim’de 153 kilometrelik Çerkezköy–Kapıkule Hızlı Tren Hattımızı da hizmete aldık. Mevcut Ankara–İstanbul Hızlı Tren Hattımızda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli’nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceğiz. Hedefimiz, 2030’da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak.”

“2027’DE BURSA’MIZI HIZLI TRENE KAVUŞTURUYORUZ”

Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate ineceğini belirterek “Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya inecek. Bursa-Osmaneli arasında Kasım ayında test sürüşlerine başladık. 2027’de Bursa’mızı hızlı trene kavuşturuyoruz.” dedi.

Halkalı-Çerkezköy kesimindede çalışmaların sürdüğünü anlatan Uraloğlu, “Bu kesimle İstanbul, Kapıkule’ye kesintisiz hızlı tren hattıyla bağlanacak. Geçen yıl başladığımız 120 kilometrelik Delice-Çorum Hızlı Tren Projemizde, sadece 19 ayda yüzde 47’lik fiziki ilerleme sağladık. Türkiye işte böyle hızlanıyor. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Ankara ile Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek.” bilgilerini paylaştı.

Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı ile de Konya ile Ulukışla arasının 1 saat 35 dakikaya ineceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aksaray-Ulukışla-Yenice hattı İç Anadolu’yu Akdeniz limanlarına bağlayacak. TRIPP Koridorunun ülkemizdeki ayağı olan Kars-Dilucu hattımızda çalışmalarımız sürüyor. Bu hattın yılda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi olacak. Siirt-Kurtalan Demiryolu ile Siirt’i ulusal demiryolu ağımıza bağlıyoruz. Malatya-Narlı Yüksek Standartlı Demiryolu Projemizle bölgemizin demiryolu bağlantılarını güçlendiriyoruz.”

İSTANBUL KUZEY ÇEVRE DEMİRYOLU PROJESİ İLE İKİ BÜYÜK HAVALİMANI DEMİRYOLU İLE BAĞLANACAK

İstanbul Kuzey Çevre Demiryolu Projesinin 11 Kasım tarihinde ihalesini yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, “125 kilometrelik bu hat, Gebze’den başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı’na ve Çatalca’ya ulaşacak. İki kıtayı ve iki büyük havalimanını demiryoluyla birbirine bağlayacak projemiz, yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.” dedi.

Divriği-Kars-Hudut Hattının rehabilitasyonuyla da doğudaki demiryolu altyapısını yenilediklerini söyleyen Uraloğlu, 22 Aralık tarihinde bu hattı da ihalesinin yapılacağını anlattı. Bakan Uraloğlu, “Gaziantep-Ovaköy Hızlı Tren Hattıyla Güneydoğu’muzu Kalkınma Yoluna bağlayacağız.” ifadesini kullandı.

“ANKARA İSTANBUL YOLCULUĞU, YALNIZCA 80 DAKİKA OLACAK”

Uraloğlu, devam eden proje çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

“Eskişehir-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Konya Çift Hat, Sivas-Çetinkaya-Malatya hızlı tren hatlarımızın projelerini tamamladık. Bursa-Gemlik, 509 kilometrelik Samsun–Doğu Karadeniz Hızlı Tren Hattı ve ülkemizi demiryolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacak Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak.”

“14 OLAN LOJİSTİK MERKEZ SAYIMIZI 25’E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

12.Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda iltisak hatlarıyla sanayi bölgelerini ve limanları demiryoluna bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “14 olan lojistik merkez sayımızı 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. İltisak hatlarımızdan Adapazarı-Karasu, Filyos ve Dörtyol–Hassa projelerimiz, sanayimizi ve limanlarımızı demiryoluna bağlayan stratejik yatırımlarımızdır.” dedi.